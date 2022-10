Quiñones y Noly explican en COPE cómo se creó el mítico pasodoble de 'Los vikingos'

Joaquín Quiñones y Manuel Sánchez Alba 'Noly', dos de los más grandes autores del Carnaval de Cádiz. Uno letrista y comparista, el otro músico de chirigotas y comparsas, sus caminos se cruzaron cuando el primero tuvo que buscar un nuevo músico a su obra. La divina providencia carnavalesca, y también la suerte, quisieron que se cruzara con el 'Beethoven de la Viña'.

Fue en la comparsa 'Los vikingos' cuando Quiñones y Noly comenzaron a trabajar juntos, dejando uno de los grandes pasodobles de la historia del carnaval gaditano. Ambos lo han explicado en COPE en 'Tangos y Pasodobles' durante el programa especial homenaje al pregonero de 2023. «Teníamos dos músicas para el pasodoble de 'Los vikingos'. Había división de opiniones y el grupo me dijo que yo tenía el voto definitivo. Yo no podía dejar esa música en un armario, no me lo habría perdonado en mi vida».

Fue Fali Mosquera, director de la comparsa de Quiñones, quien dejó caer la responsabilidad en el "poeta", tal y como el propio director dijo en aquel ensayo para decidir la música de esa comparsa.

Y así llegó el Beethoven de la Viña a la modalidad. «La música del Noly es una delicia. Es cierto que es corto y a veces tenía que dejar de meter letras porque se me acababa. Pero en otras ocasiones tenía ya todo desarrollado y debía inventarme más versos. Considero que 1 minuto 50 segundos es la medida ideal».

Quiñones no tiene reparos en reconocer que todo lo que ha ganado se lo debe a más gente. «Mi éxito en el Carnaval es en gran parte por el músico y los componentes. Siempre que recogía un premio decía que yo era la decimoséptima parte de ese galardón».