El Noly no llevará el año que viene su música al Gran Teatro Falla

Las dificultades de movilidad de Manuel Sánchez Alba “Noly” han obligado al reconocido autor de carnaval a dejar la chirigota de la que formaba parte hasta ahora y con la que pretendía volver al Gran Teatro Falla en el próximo concurso.

El desplazamiento que requiere acudir al ensayo desde Cádiz y los problemas de movilidad que padece Noly dificultan mucho que el autor pueda montar y controlar la interpretación de su música.

“Desplazarme hasta Chiclana se me hace muy difícil en estos momentos y por ello, y tras hablarlo con José Molina, he decidido dejar la agrupación porque no tengo la garantía de poder trabajar mi pasodoble como a mí me gusta. Yo soy un autor que no se conforma con llevar al grupo una música y desentenderse, quien me conoce sabe que yo me implico y acudo al ensayo para darle mi impronta al pasodoble para que se cante con la intención oportuna”, explica el autor gaditano.

Noly quiere agradecer a todos los componentes de la agrupación la acogida y el cariño que desde el principio le han brindado y les anima a seguir con el proyecto aunque tengan que reformular la chirigota con otras músicas.

“Mis músicas engañan porque son pasodobles que requieren de mucho trabajo, de mucho ensayo y de muchos matices para que luego entren al oído del aficionado con la dulzura y sencillez que suelen hacerlo”, explica Noly.

Operación

En estos momentos, Manuel Sánchez Alba “Noly” se encuentra esperando una intervención en una de sus piernas por la que través de la inserción de una prótesis espera recuperar buena parte de su movilidad tras el preceptivo proceso de rehabilitación.

Esta situación de espera y la cada vez más cercana intervención quirurjica han pensado también en el coplero a la hora de abandonar el proyecto iniciado con José Molina.

Antología

Desde hace meses, un grupo de copleros y copleras, liderados por los autores Paco Cardenas y Ramon Peñalver, se encuentran preparando la antología del que para muchos aficionados es el considerado el “Bethoveen de la Viña”.

La selección de pasodobles y la forma en la que el grupo los acomete está siendo supervisada por Noly que se encuentra muy satisfecho del proyecto y con ganas de que puedan grabar para editar más pronto que tarde la obra sonora.

“La antología se está preparando con mucho cariño y paciencia. Están ensayando un día a la semana y cerca de mi domicilio lo que me permite acudir con mucha más facilidad a algunos ensayos”, explica el autor.

Noly ha adelantado a este medio su intención de introducir en el repertorio que están preparando dos pasodobles inéditos que ha compuesto en estos dos últimos años pero que por diversas circunstancias no se cantarán en el Gran Teatro Falla.

De este modo, el pasodoble compuesto para la chirigota de Pepe Fierro el pasado carnaval, que no llegó a ver la luz, así como el que Noly había compuesto este año para la chirigota de José Molina, quedarán registrados para la posteridad en este trabajo que muy pronto será una realidad.