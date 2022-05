Monchi y sus pasiones gaditanas: "Llegué tarde al partido del Sevilla, estuve pendiente del Cádiz"

Reconocido carnavalero, el isleño Ramón López Verdejo 'Monchi' estuvo en el palco de la Cadena COPE en el Gran Teatro Falla dejando claro que lo suyo con el Carnaval es mucho más que una afición o una pasión. Pendiente de su amigo Germán García Rendón y una comparsa "siempre muy comprometida y que tiene letras profundas".

El director deportivo del Sevilla reconoce que por el momento le ha encantado la chirigota de Manolín Santander. "Es una gran chirigota y la verdad que viene muy fuerte". Asimismo, el isleño recuerda que "el concurso de comparsas está muy reñido. Hemos tenido muy buenos grupos y la verdad es que el jurado lo va a tener complicado".

¿Volverá Monchi a una agrupación? "Eso ya lo hice una vez y nada más. Prefiero disfrutar como aficionado".

La salvación del Cádiz CF

Cuestionado por sus pasiones, lo tiene claro. "Yo me dedico al fútbol pero me encanta el Carnaval, soy muy carnavalero, muchísimo". Asimismo, no olvida su deseo para el Cádiz CF y la permanencia, más que cumplido. "Escribí un tuit y la verdad que tuvo muy buena acogida porque no puedo obviar que soy gaditano y quiero ver al Cádiz en Primera. Le dije a Manuel Vizcaíno que estuviera pendiente de su partido porque el fútbol es muy caprichoso y al final se cumplió. Llegué a lo justo al partido del Sevilla porque estuve pendiente del partido del Cádiz hasta el final", reconoce. "Ahora lo importante es que el Cádiz se asiente en Primera", apunta Monchi.