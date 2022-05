Javi Bohórquez, director de 'Los renacidos': "Llegar al corazón de los aficionados es un éxito"

La comparsa 'Los renacidos' ha sido una de las sensaciones de esta primera fase clasificatoria. Una conjunción perfecta entre el grupo de Javi Bohórquez y autores como Miguel Ángel García Argüez 'Chapa'. "Han sido meses de mucho trabajo. Hemos cuidado al máximo la agrupación y ya hemos visto algunas reacciones de lo que hemos fabricado y la verdad es que ha llegado a muchos corazones de los aficionados. Era difícil romper con las comparaciones y la verdad es que al final nos han llevado en volandas", asegura el director en los micrófonos de COPE.

"Teníamos por delante enfrentarte al pulso del pasado con agrupaciones que han pasado a la historia del Carnaval. Ahora teníamos una idea diferente en la que teníamos que hacer una idea diferente. Desde que nos miramos a los ojos sabíamos que teníamos que hacer lo máximo". Respecto al día en el Falla, Bohórquez reconoce que "fue un día muy duro porque no estaba Juan Carlos. Me faltó el contacto con él de un día de actuación. He echado mucho de menos y no encontrar su mirada cómplice entre bambalinas", explica el director de la agrupación. "Nos enfrentamos a muchos elementos emocionales. Ha sido el día más dificil desde que salgo en Carnaval".

Respecto al tipo de Los renacidos, Javi Bohórquez destaca que "llevamos las rastas recorando a Los millonarios que fue la primera agrupación de este grupo. El tipo representa un poco también el renacer de la sociedad. El nombre y la idea es una metáfora de lo que nos ha pasado y también el propio renacer de la vida tras la pandemia", explica el director de Los renacidos.