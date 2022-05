Carnaval y cine: "Juan Carlos Aragón merece un documental a la altura de Elvis o Camarón"

Alexis Morante es uno de los directores nobeles que más está destacando en los últimos años en la industria del cine. 'El universo de Óliver' es su última película que ahora mismo está en muchos cines de España y en la que incluso se plasma esa pasión por el Carnaval de Cádiz que tiene este director nacido en Algeciras.

"Desde los años 80 tengo yo conciencia del Carnaval, fue cuando me aficioné cuando era pequeño. He venido al Gran Teatro Falla para ver la comparsa de 'Los renacidos'. Me ha encantado, la puesta en escena, cómo se han plantado en el escenario y ha sido espectacular. Han puesto en pie al teatro desde el minuto uno", explica el director.

El Carnaval puede estar reflejado en el cine. "Cuando murió Juan Carlos Aragón se convirtió en un mito y puede ser que hacer un documental de su figura es también plasmar lo que es carnaval. Su muerte es comparable a la de Camaron en su día, fue un 'shock' que merece un documental porque es un mito a la altura de los más grandes" .

Alexis Morante está poco a poco haciendo un cine que le haga un hueco entre los más grandes, destacando la calidad artística que hay en la provincia de Cádiz. "Tenemos mucho arte y mucha gente buena que puede hacer muchas cosas", apunta el director algecireño.