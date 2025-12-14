Miguel Ángel García Argüez 'Chapa' sobre el concurso del Falla: "Estamos convirtiendo las coplas en elementos de competición"

A menos de un mes para que comience el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Gran Teatro Falla, el reconocido autor Miguel Ángel García Argüez 'Chapa' ha lanzado una seria advertencia sobre el rumbo que está tomando la competición. El comparsista, que este año presenta la comparsa 'El desguace' y el coro 'La carnicería', considera que la competición se está volviendo cada vez más efectista, poniendo en riesgo la esencia artística de las coplas.

Un arte, no un deporte

García Argüez ha reflexionado sobre la deriva del certamen, especialmente en la modalidad de comparsas. "Estamos convirtiendo las coplas en elementos de competición, de lucha de gladiadores", ha lamentado, contraponiéndolo a una visión más artística. Según el autor, el concurso se está alejando de ser "un arte" para convertirse en "un deporte" donde lo único que importa es "meter goles" para ganar, una dinámica que, a su juicio, no le hace bien a la copla como género folklórico y cultural.

El autor ha criticado la tendencia creciente a buscar el "zapatazo" y la demagogia para levantar al público. "Ahora vienes con una letra maravillosa, emocionante y bonita, y llevan unos años que el público dice que va con eso. Sangre, queremos sangre", ha afirmado. Esta presión por el efectismo, que se ha radicalizado desde la pandemia, obliga a los autores a utilizar recursos cada vez más burdos y populistas para lograr el aplauso fácil, aunque él mismo admite entrar en ese juego para poder competir.

La Escuelita de Carnaval

Esta reflexión la comparte a menudo con los alumnos de su proyecto personal, La Escuelita de Carnaval, una iniciativa que dirige junto a Beatriz Aragón. En ella, aplica dinámicas de la enseñanza de escritura creativa y poesía a la composición de coplas de carnaval. Lo que comenzó de manera presencial se ha transformado en un espacio virtual tras la pandemia, un cambio que ha revelado el enorme interés que existe fuera de Cádiz por la cultura del carnaval.

"Es asombroso conocer la cantidad de gente aficionada, y muy aficionada, al carnaval de Cádiz, con muchas ganas de saber, de descubrir y aprender", ha explicado Chapa. La escuela cuenta con alumnos de toda España e incluso de Hispanoamérica y Francia, creando una comunidad de aficionados con un gran criterio y conocimiento, que a veces supera al de los propios gaditanos. Este primer cuatrimestre finalizará con una masterclass con invitados como [{Paco Villegas 'El Piru'}, Laura Jurado y Francis Sevilla Pecci].

Un mundo aún masculinizado

Preguntado por la participación femenina en la fiesta, a propósito del nuevo premio 'Adela del Moral' a la igualdad que se estrena este año en el COAC, García Argüez ha reconocido que el concurso sigue siendo un "mundo muy masculinizado". Lo atribuye a la gran exigencia de tiempo y dedicación que requiere una agrupación, algo que tradicionalmente ha sido más difícil para las mujeres por los roles sociales. Sin embargo, ve un cambio claro y progresivo.

El autor se ha mostrado convencido de que la plena incorporación de la mujer es una realidad que avanza sin freno. "Es imparable, afortunadamente, es imparable", ha sentenciado, poniendo como ejemplo la normalización en los coros o el camino que siguen las comparsas. Aún así, ha señalado que la asignatura pendiente sigue estando en modalidades como las chirigotas y los cuartetos.

El avance femenino es imparable, afortunadamente, es imparable" Miguel Ángel García Argüez 'Chapa' Autor de Carnaval

Con el concurso a la vuelta de la esquina, que arrancará el próximo domingo 11 de enero, la expectación es máxima, especialmente en un año con el regreso de grandes autores. Chapa, por su parte, afronta la competición con sus agrupaciones 'El desguace' y 'La carnicería', con la tranquilidad de quien ya ha cumplido sus "sueños como autor", pero preocupado por la "higiene" de las coplas en una competición cada vez más polarizada.