El Libi: "Un pregón con Antonio Reguera sería un puntazo"

Emilio Gutiérrez Cruz, 'El Libi' es una de las personas más queridas en la ciudad de Cádiz por su arte incondicional, su chispa y su gran humor gaditano. Cuartetero, corista, chirigotero e incluso comparsista. El Libi ha tocado todos los palos del Carnaval de Cádiz, cosa que explica en Tangos y Pasodobles.

"El Carnaval es una fuente de ingresos muy importante al igual que la Semana Santa pero es una pena lo que está pasando. No se pueden hacer las cosas por salvar nada, lo importante es salvar la salud. Cádiz ahora mismo está muy triste porque la fuente de ingresos que tiene con el Carnaval es muy importante", explica.

El Libi ve "con mucha incertidumbre" el Carnaval de 2022. "Si lo retrasas se te a pegar con el siguiente Carnaval. Lo que está claro que para verano la gente se tiene que reunir y para ello hay que estar vacunados".

¿Hacer el pregón del Carnaval? "El alcalde quería que yo hiciera el pregón pero yo no me arriesgo y mira que se cobra bien. Eso de subirte delante de tanta gente no es fácil, Cádiz es complicado y la gente sabe donde vivo. Para mi un pregón sería los que yo conocí, de media hora y recitado. Los pregones de antes eran media hora pero similar a lo que se hace en Semana Santa pero referente al Carnaval. Un espectáculo que dure más de una hora aburre mucho a la gente".

¿Hacerlo con Antonio Reguera? "Él no va a querer, estaría puntero pero él me da a mi un curro. En un momento dado haría un pregón con Reguera pero es muy difícil porque él es muy bueno".

Su vuelta al Carnaval

"No me quedan gente para meterme, ya creo que me he metido con todo el mundo. No me queda gente para meterme para que haya mucha expectación. Me he vestido de muchas cosas también".

Si algo ha tenido El Libi en su trayectoria ha sido la irreverencia y la innovación. "Difruté mucho sacando un coro con guasa como 'Muerte al gordo'. Ahora pegaría un coro antiguo porque ahora lo que sacan es la táctica de Koeman o de Álvaro Cervera. Cada parte del coro en un sitio diferente del escenario. Es solo mi opinión pero ahora ves un coro y cada parte del coro en una parte distinto. Un buen coro se podría llamar 'Qué aburrimiento picha'".

"Lo importante es que se converve el tango", aunque ahora está en auge la comparsa. "Ahora se lleva mucho gracias al tirón grande que le dio en su día Juan Carlos Aragón. Los chavales quieren cantar como muchos comparsistas".

El Barça - Cádiz CF

El domingo hay un partido especial para este carnavalero gaditano. Un Barcelona vs Cádiz en el Camp Nou. "El Cádiz necesita ganar. Al Barcelona por muchos puntos que le des los va a perder en cualquier campo. Aquía la avería es la de Koeman, como diría el Beni de Cádiz. Lo importante es que gane el Cádiz", explica el Libi que, aunque es simpatizante culé, tiene claro sus preferencias.

"Al Cádiz le va a costar trabajo quedarse en Primera pero la afición se lo merece. Siempre vamos tirando de la misma cadena, es una pena que el Cádiz esté jugando sin público en el estadio. Que vengan equipos grandes deja mucho dinero en la ciudad por eso es importante que se quede en Primera de cara a que la gente vuelva al Estadio. Seguramente la categoría del Cádiz es más la Segunda División pero nos ha costado tanto subir que tiene que salvarse como sea".

Sobre Álvaro Cervera, El Libi lo tiene claro. "Me cae muy bien, parece una buena persona. Está haciendo lo que puede con la plantilla que tiene para Primera División. Luego lo ves tan serio con el gorro de lana que con ese gorro hacía yo masa para coger charrana en el Paseo de Santa Bárbara", explica entre risas.

"Cervera está haciendo una gran temporada. Si está contento en Cádiz y la gente está con él ojalá que siga muchos años más", apunta.

