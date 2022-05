Jose Mari Barranco, 'El Lacio': "La inspiración en Carnaval sale sola muchas veces"

José María Barranco, 'El Lacio' es más que conocido en el Carnaval de Cádiz por ser uno de los músicos mas prolíficos y que mejores sintonías ha dejado en el carnaval gaditano. Participa en muchas agrupaciones, y espera con ganas este Carnaval de Cádiz 2022. "No hemos tenido concurso el año pasado y eso ha hecho que tenga muchas cosas en la recámara, este año colaboro en tres agrupaciones", explica el autor en Tangos y Pasodobles.

"Realmente hemos estado dos años sin carnaval, porque en febrero de este 2022 no hemos tenido", explica. ¿El misterio de las músicas que suenan a Cádiz? "No tengo una respuesta. Para cada agrupación que hacía la música tenía mis trucos, iba pensando cosas y así iban saliendo todo. Con todas la agrupaciones con las que he colaborado en poco tiempo tenía el pasodoble. Me insipira mucho que piensen en mí, y muchas veces la cosas salen por arte de magia", apunta.

Con su chirigota 'Aquí huele a verdín', el autor quiere llegar lo más lejos posible. "Me gustaría estar en la final pero nos marcamos como primer objetivo estar en semifinales. La verdad es que estamos muy contentos con los ensayos y con confianza", reconoce el autor.

Escucha la entrevista en Tangos y Pasodobles.