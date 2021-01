"El Carnaval nunca para, va en el ADN del gaditano"

No habrá Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz pero algunos autores han decidido tirarse a la piscina y hacer una agrupación para este Carnaval 2021. Se podrá presentar cuando se pueda, mostrar al público cuando la pandemia lo permita, pero la capacidad creativa de los autores gaditanos no cesa.

Es el caso de dos autores que han sido la revelación de los últimos años en la fiesta gaditana. Hace dos Carnavales pegaron el pelotazo con la comparsa de la cantera 'Los niños sin nombre'. En 2020 volvieron a semifinales con 'La ciudad de Dios'. Sin duda es una de las grandes agrupaciones de los últimos años. Sus autores, Sergio 'El Tomate' y 'El Piru' han estado en Tangos y Pasodobles.

Ambos explican por qué han decidido volver a sacar una comparsa. "Fuimos de los primeros que dijimos que íbamos a hacer algo este año porque el Carnaval va en el ADN del gaditano, no habrá concurso pero Carnaval hay siempre. Hablé con Tomate y pensamos en sacar algo. El chip creativo nunca lo hemos dejado. Hemos estado ensayando cumpliendo las medidas de seguridad sin que haya contagios en los ensayos. Hemos seguido las normas que marcan la pandemia y lo hemos seguido al dedillo".

"Soy partidario que la vida tiene que seguir adelante. Hay que cumplir las normas y las medidas pero la vida sigue. Sin aglomeraciones y cumpliendo las medidas se puede ensayar. Hemos estado creando hasta hace bien poco", explica Piru.

Unos ensayos distintos y que Tomate explica así: "Hemos estado ensayando con mascarillas, desinfectando el local a la entrada y la salida y en grupos reducidos en los que siempre había una guitarra".

Los autores explican que "en verano esperamos poder presentar la comparsa si la pandemia lo permite".

"Una copla de Carnaval se tiene que cantar en encima de un mostrador"

"Uno evoluciona como persona y la forma de referirte a un acontecimiento puede cambiar luego. El Carnaval es una muestra de lo que pensamos y todo eso puede cambiar y evolucionar con la madurez del que escribe", apunta Piru.

"Mi manera de componer es lo que he mamado desde pequeño. Soy fanático del Carnaval de los setenta y de los ochenta y al final es lo que sale. Uno intenta que no se pierda ese sello. La mayoría de las veces sale con naturalidad pero a la manera de afinarlo si intento que tenga ese pellizquito clásico y que se pueda entender la leta. Busco que una letra se pueda cantar encima de un mostrador, eso para mi es fundamental, si no lo puedes hacer quizás no sea una copla de Carnaval", explica El Tomate.

