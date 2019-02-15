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Estos son los cuartos de final del COAC 2019
Tiempo de lectura: 1 Actualizado11:37
ORDEN DE ACTUACION DE CUARTOS COAC 2019
DOMINGO DIA 17 DE FEBRERO DE 2019
1º PREMIO CORO JUVENIL
GRAN RESERVA (CORO)
ER CHELE VARA (CHIRIGOTA)
LASSSSS ENVENENASSSSS (COMPARSA)
ESTE AÑO NOS RETIRAMOS (CUARTETO)
EL CORO SE ESCRIBE CON TIZA (CORO)
LAS COSAS DEL DESTINO (CHIRIGOTA)
A BASE DE PALOS (COMPARSA)
LOS CACHITOPAN (CHIRIGOTA)
LUNES DIA 18 DE FEBRERO DE 2019
1º PREMIO COMPARSA JUVENIL
EL TALLER DE LOS LIBRETOS PROHIBIDOS (CORO)
LOS BUSCADORES (COMPARSA)
DADDY CADI (CHIRIGOTA)
ABIERTO POR REFORMA (CUARTETO)
CADIZ DESDE EL CIELO (CORO)
EL CERROJERO (COMPARSA)
LOS QUE NO SE PIERDEN UNA (CHIRIGOTA)
LOS NIÑOS SIN NOMBRE (COMPARSA)
MARTES DIA 19 DE FEBRERO DE 2019
1º PREMIO CHIRIGOTA JUVENIL
SIGUIENDO TUS PASOS, CADIZ (CORO)
LOS QUE NO VALEN NI PARA ESTAR ESCONDIDOS (CHIRIGOTA)
EL ARRECIFE (COMPARSA)
BRIGADA AMARILLA (AGÜITA CON NOJOTROS) (CUARTETO)
AL OESTE DE CADIZ (CORO)
LOS QUEMASANGRE (CHIRIGOTA)
LA LUZ DE CADIZ (COMPARSA)
ESTE AÑO YA ME TOCA A MI (CHIRIGOTA)
MIERCOLES DIA 20 DE FEBRERO DE 2019
1º PREMIO CUARTETO JUVENIL
LOS BATALLITAS (CORO)
LOS CARNIVALES (COMPARSA)
LOS YAYOFLAUTAS (CHIRIGOTA)
LOS ESPECTACULARES (CORO)
LA TIERRA PROMETIDA (COMPARSA)
PAQUI, BAJA AUNQUE SEA EN PIJAMA (CHIRIGOTA)
MUSICOS SIN FRONTERAS (COMPARSA)
JUEVES DIA 21 DE FEBRERO DE 2019
1º PREMIO COMPARSA INFANTIL
LA NUEVA ERA (CORO)
LOS FANTASMIBIRIS MAMARRACHIBIRIS DEL TEMPLO DE LAS COPLIBIRIS (CHIRIGOTA)
LA GADITANISSIMA (COMPARSA)
GADIX (CORO)
SI YO DIJERA LO QUE PIENSO (CHIRIGOTA)
LOS DEL FERRY (COMPARSA)
LOS MOROSOS (CHIRIGOTA)
VIERNES DIA 22 DE FEBRERO DE 2019
1º PREMIO CHIRIGOTA INFANTIL
OPERA CADIZ (CORO)
LOS LUCEROS (COMPARSA)
LA MALDICION DE LA LAPA NEGRA (CHIRIGOTA)
OZBDC (COMPARSA)
LOS QUE VIENEN DE ETIQUETA (CHIRIGOTA)
¿TE LO CUENTO O TE LO CANTO? (COMPARSA)
LOS JARABE DE PALO (CHIRIGOTA)
LA SAGRADA FAMILIA (COMPARSA)
SABADO DIA 23 DE FEBRERO DE 2019
1º CUARTETO INFANTIL
LOS DEL PATIO (CORO)
EL MARQUES DE CADIZ (COMPARSA)
LOS DE CADIZ NORTE, PERO NORTE NORTE (CHIRIGOTA)
LA MANADA (COMPARSA)
UN PASITO A LA IZQUIERDA Y UN PASITO A LA DERECHA (CHIRIGOTA)
EL JURADO (COMPARSA)
LOS CABRONISSIMOS (CHIRIGOTA)