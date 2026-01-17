Chirigota 'A quien le importa' - Clasificatorias
Cádiz - Publicado el
1 min lectura31:18 min escucha
Temas relacionados
"Si fuera verdad, si el PSOE fuera a sacar el 31,7% y si Pedro Sánchez fuera el presidente favorito, convocaban elecciones mañana"
Ángel Expósito
Lo último
Comparsa 'Cadirvana' - Clasificatorias
32:13 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h