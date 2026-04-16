Los vecinos del barrio Santa María de Cádiz claman ante el repunte de venta y consumo de drogas
Cádiz - Publicado el
1 min lectura9:26 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE CÁDIZ
COPE CÁDIZ
"Creer que los andaluces piensan que en una tragedia su policía, sus médicos, sus bomberos no funcionan, es estar tan fuera de la realidad como este Gobierno de la verdad"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h