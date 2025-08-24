La UD Almería gana en León por la cara (0-1)

La UD Almería ha logrado su primera victoria de la temporada, en la segunda jornada, gracias a un gol de cabeza marcado por Leo Baptistao y, también, tras una extraordinaria parada de Andrés Fernández que, con la cara, evitó el que podía haber supuesto el tanto del empate leonés. Aunque el protagonista fue el autor del tanto rojiblanco, que se tuvo que retirar en camilla, pocos minutos después de haber anotado, tras una mala caída que, cuando parecía que se recuperaba, le ocasionó un mareo. Fue trasladado al hospital de León para hacerle pruebas.

Y con pruebas el Almería consiguió la victoria. Con el estreno del italiano Bonini en el centro de la zaga, pasando a Álex Muñoz al lateral izquierdo, además de la entrada como titular de Gui Guedes en el centro del campo, en lugar de Selvi Clua. Fueron las novedades en relación al equipo inicial de la jornada inaugural, que acabó con 4-4 frente al Albacete en el UD Almería Stadium. Se vio a un equipo más sólido. Con menos 'sustos' en defensa, pero también con menos juego de ataque, pese a que eran los mismos que en la locura contra el conjunto manchego del pasado lunes por la noche.

En el primer periodo los dos equipos se tuvieron, quizás, excesivo respeto. Venían de encajar cuatro goles en el caso del Almería y cinco en el de una Cultural que regresaba en casa al fútbol profesional tras siete campañas. Ese respeto hizo que se vieran pocas ocasiones de peligro. La que más, una provocada por la 'sobrada' de Dion Lopy... en su propia área. El senegalés quiso dar un pase con el exterior del pie derecho en el punto de penalti, cortado por la presión local. Le salvó que el rebote le llegó antes a Andrés Fernández que al propio delantero.

GOL Y SUSTO

El segundo tiempo comenzó de muy distinta manera, pese a que los jugadores eran los mismos. Con más ida y vuelta y viendo, ahora sí, que había porteros en el partido. Édgar Badía impedía el gol almeriense en un par de ocasiones. Andrés Fernández hacía lo propio con los ataques castellanos. Hasta que Leo Baptistao aprovechó a la perfección, con la cara, un centro medido de Álex Muñoz. Era su segundo gol de la temporada, después de que ante el Albacete lograra el del empate definitivo en el minuto 100.

El brasileño fue protagonista positivo para el Almería. Pero, minutos después, también lo fue negativo. En un salto cayó mal golpeándose la espalda. Necesitó asistencia médica. Cuando estaba preparado para poder entrar, se desplomó por un desmayo. Saltaron las alarmas y fue trasladado en camilla, una vez recuperó la conciencia, aunque con síntomas de haber perdido parcialmente la memoria. Por este motivo fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de León para realizarle pruebas. Rubi dijo, al final del choque, que había que esperar al resultado, pero que eran optimistas en su recuperación. Según informó el club, a las 22.30 horas, estaba estable y recuperado. La duda era si pasaba la noche en el hospital, dado que el equipo volverá este lunes a Almería en chárter.

Con la entrada de Arnau Puigmal por el brasileño, el partido se reanudó con los mismos síntomas. Toma y daca de los dos equipos. Con el Almería buscando la sentencia con la entrada de Soko, que la tuvo en un par de ocasiones. Como también las tuvo la Cultural. La más clara desbaratada por la cara de Andrés Fernández. El veterano guardameta, tras encajar ante el Albacete cuatro goles en cinco remates, en León demostró ser el de la pasada campaña defendiendo la elástica del Levante que ascendió a Primera.

El Almería repite el mismo inicio del pasado curso. Empate en la primera jornada y victoria en la segunda por 0-1. Después llegó la primera mala racha. El viernes, a domicilio contra la Real Sociedad B.

@U_D_Almeria Se debe evaluar si pasa la noche en el hospital. El equipo regresa mañana desde León a Almería.