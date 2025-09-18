El tomate español será la estrella de Fruit Attraction 2025

Es el protagonista indiscutible de las ensaladas, un ingrediente imprescindible en las despensas de todo el mundo, que destaca por su sabor y gran variedad. Un producto fresco, natural, sostenible y saludable que se ha convertido en embajador de España desde que nuestros marinos lo trajeran de sus primeros viajes a Las Indias. Porque durante siglos, generaciones y generaciones de agricultores han convertido el tomate en el rey de la cocina con mayúsculas.

El tomate será el ‘Producto Estrella’ de la 17ª edición de Fruit Attraction, el gran escaparate internacional de las frutas y hortalizas que, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, se celebrará en Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre. Será la edición de mayor envergadura, ampliando superficie, expositores, empresas y países, señal de la fuerza y la importancia del sector de frutas y hortalizas en nuestro país y el resto del mundo.

La elección del tomate como producto estrella tiene como objetivo poner en valor el gran trabajo del sector productor y comercializador español. Coincide, además, con un momento clave, dada la coyuntura geopolítica actual y la competencia cada vez mayor de países terceros en el ámbito de la Unión Europea.

El tomate es la hortaliza más consumida en el mundo. En España, representa el 24,23% del consumo de hortalizas frescas en los hogares, con un promedio de 12 kg por persona y año en el ámbito doméstico, y 2 kg fuera de casa. Solo en 2024, el consumo creció un 6,25% respecto al año anterior, impulsado por la diversificación varietal y la apuesta de los consumidores por dietas más saludables.

El cultivo de tomate está presente en todo el territorio nacional, siendo Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias las principales comunidades productoras, totalizando 20.800 hectáreas cultivadas de tomate para consumo en fresco y 1.649.000 toneladas (2024). El sector español de tomate se caracteriza por su orientación exportadora con 675.000 toneladas, por un valor de 1.100 millones de euros, siendo sus principales mercados Alemania, Francia, Reino Unido o Países Bajos.

El tomate es un ingrediente esencial en la Dieta Mediterránea. Tiene un alto contenido en licopeno, antioxidantes, vitaminas A y C, fibra y agua y es bajo en calorías. Su perfil nutricional lo convierte en una opción interesante dentro de una alimentación variada y equilibrada, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda consumir 430 gramos al día, como mínimo.

Programa de actividades

Fruit Attraction 2025 ha diseñado un amplio programa de actividades para destacar el tomate desde la innovación, el conocimiento y la promoción. Entre éstas, destaca la instalación de un huerto invernadero con diferentes tipologías comerciales de tomate

(rama, ensalada, asurcado, rosa, pera, negro o cherry), que estará ubicado en la Plaza #alimentosdespaña.

Del mismo modo, se ha previsto un encuentro entre los principales países productores de tomate de la Unión Europea, que presentarán un manifiesto conjunto en defensa de las producciones agrícolas con origen en los países miembros, frente a la fuerte y desigual competencia con países terceros.

Conocimiento y debate

El Foro Tomato Attraction contará con la participación de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, que dará a conocer una interesante herramienta para el sector productor y comercializador, el dashboard de tomate. Incluye datos mensuales sobre precios y comercio, así como volúmenes de producción anuales. Este sistema permite a los agricultores seguir el cultivo de tomates, crear mapas de prescripción y monitorear la salud del cultivo mediante imágenes satelitales y registros de operaciones de cultivo. Este espacio de conocimiento, análisis y debate contará además con dos mesas redondas, que arrojarán luz acerca de las ‘Implicaciones Geopolíticas del Comercio del Tomate’ y sobre ‘Tendencias, Actores Clave y Dinámicas de Mercado’. Asimismo, la Asociación de Obtentores de Semillas de España (ANOVE) ofrecerá una charla sobre las ‘Aportaciones de la Mejora Varietal en Tomate’.

Reconocimientos

El día 1 de octubre se entregarán los Premios Tomate 2025, en el stand institucional de la Junta de Andalucía, que reconocerán a figuras clave en el desarrollo de la producción de tomate en España, con una dilatada trayectoria, así como a empresas, entidades y medios de comunicación, que con su trabajo contribuyen a dar valor a este producto. Los ‘FoTomate Call’, instalados en los pabellones 7 y 9, pondrán la nota divertida y permitirán la interacción a través de las redes sociales.

Durante los 3 días de feria se ofrecerán degustaciones de distintas tipologías de tomate (Larga Vida, Pera, Negro, Rosa, Asurcados, Ensalada, …), en el Buyer Lounge y en diferentes puntos de los pabellones 7 y 9. En la misma línea, Factoría Chef acogerá showcookings de la mano de distintos chefs. Igualmente, la Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia celebrará una fiesta dedicada a los tomates españoles.

Esta iniciativa es posible gracias a la coordinación de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL), en colaboración con el Comité Sectorial de Tomate de FEPEX y una quincena de empresas y entidades: Gusto del Sur - Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, Proexport, Cajamar, CASI, Grupo Paloma, Vicasol, La Palma, Biosabor, Loojie, BASF Nunhems, Rijk Zwaan, HM Clause, Fitó, Enza Zaden y Yuksel Seeds.