Sarah Almagro lleva su inspiradora historia de superación a los jóvenes de Almería

La campeona mundial de surf adaptado, Sarah Almagro, ha protagonizado una nueva sesión del programa Mentor 10 en el Centro de Internamiento de Menores Infractores ‘El Molino’. En el encuentro, organizado por la Junta de Andalucía, la deportista ha compartido su historia de superación con los jóvenes para transmitirles valores como el esfuerzo, la constancia y los hábitos de vida saludables.

Una historia de superación

La trayectoria de Almagro está marcada por un duro golpe en 2018, cuando una meningitis derivó en una septicemia que obligó a la amputación de sus manos y pies. Tras un largo proceso de recuperación, descubrió el parasurfing y se ha convertido en una figura mundial, logrando ser campeona de España, de Europa y del mundo.

Con trabajo y dedicación se puede superar casi cualquier obstáculo y conseguir grandes metas" Juan José Alonso Delegado de Deporte

El delegado de Deporte, Juan José Alonso, ha calificado a la deportista como "un auténtico honor" y "un referente, especialmente para los más jóvenes". Alonso ha destacado que su historia demuestra que "con trabajo y dedicación se puede superar casi cualquier obstáculo y conseguir grandes metas". Para la Junta, ha añadido, Almagro "es un ejemplo de inspiración, valentía y superación".

El valor de las segundas oportunidades

Por su parte, la delegada de Justicia, Rebeca Gómez, ha subrayado cómo estas iniciativas ayudan a los jóvenes a entender que "incluso en las circunstancias más difíciles es posible reconstruir el propio proyecto vital". Según Gómez, estos encuentros generan "una intensa reflexión personal" y fomentan "una mirada más consciente hacia el valor de las segundas oportunidades", reforzando así el modelo de justicia juvenil basado en la educación y la resocialización.