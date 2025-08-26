El Recinto Ferial de Almería amplía el horario libre de ruido y con luces fijas hasta las 22.00 horas

La Feria de Almería más inclusiva de la historia se desarrolla todos los días en el Recinto Ferial sin ruido y con luces fijas en las atracciones hasta las 20.00 horas, horario que se ampliará desde el lunes hasta el miércoles, desde las 19.00 hasta las 22:00 horas. Hay que pensar que el miércoles es el Día del Niño, donde habrá mayor presencia infantil. Esta medida beneficiará especialmente a las personas con hipersensibilidad auditiva y visual. Además, se facilitará el acceso a las atracciones a los niños y niñas con trastorno en el espectro autista para evitar esperas.

De la misma manera, todos los días, las personas con discapacidad tendrán acceso preferente a las atracciones y este martes se celebrará en la Caseta Municipal una merienda con animación infantil para colectivos de personas con discapacidad de Almería denominada ‘La Feria a tu ritmo’. Será a partir de las 18.00 horas.

Por su parte, la Fundación ‘Music For All’ ha aportado dos códigos Navilens, para ayudar a las personas con discapacidad visual: uno con el contenido del programa y otro para transcribir la portada del Recinto Ferial.

Recordemos que Cooltural Fest recibió el pasado viernes la certificación del sello de accesibilidad que otorga la Fundación Music For All. El festival almeriense ha implementado más de 50 medidas y es el más accesible de España.

Una última novedad es la presencia en Alfaralmería de una jaima denominada ‘Cerámica con talento’, con exposición y venta de cerámica realizada por personas con discapacidad.