El Prendimiento culmina el dorado de su imponente paso de misterio tras 22 años de trabajo

La Hermandad del Prendimiento ha culminado el dorado de su paso de misterio, un proyecto emblemático que se ha extendido durante más de dos décadas. La concejala de Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha asistido a la presentación de la última fase de la obra, que quedará expuesta al público en la Casa Hermandad de la Plaza Bendicho. Durante el acto, Cabrera estuvo acompañada por el Hermano Mayor, Carlos Mullor, y miembros de la Junta de Gobierno.

Un proyecto de 22 años

Esta intervención completa una obra ejecutada en cuatro fases, reflejando la dedicación de la hermandad por engrandecer su patrimonio. El paso ha sido tallado en el taller de Francis Verdugo, las cartelas son obra del escultor Fernando Murciano y el dorado ha sido realizado por el artista Enrique Castellanos, culminando un conjunto de gran valor artístico.

Han sido 22 años de esfuerzo y sacrificio de la hermandad" Carlos Mullor Hermano Mayor

El Hermano Mayor, Carlos Mullor, ha explicado que con esta fase "concluimos ese proceso de realización del paso de misterio del Señor del Prendimiento con la última fase de dorado, que corresponde a la parte trasera del paso". Mullor ha destacado que "han sido 22 años de esfuerzo y sacrificio de la hermandad", definiendo el resultado como "una obra rotunda" y "uno de los grandes estrenos de la Semana Santa". Además, ha puesto en valor sus dimensiones, describiéndolo como "el paso en volumen más amplio de la Semana Santa de Almería, como se dice en argot cofrade, un barco que transita por la ciudad".

Exposición en la Casa Hermandad

Por su parte, Eloísa Cabrera ha insistido en que "estamos ante una de las grandes novedades de la Semana Santa de 2026, que podremos disfrutar después de muchos años de largo trabajo". La concejala ha agradecido el tesón de la hermandad y ha invitado a los almerienses a "venir y ver de primera mano esta joya, disfrutar de los muchos detalles de un paso que destaca por su hermosura".

El paso de misterio permanecerá expuesto en la capilla de la Casa Hermandad los días 24 y 25 de marzo. El horario de visita será de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de contemplar de cerca esta obra.