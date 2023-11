Mini Automotor Costa lleva a MINI for the Oceans al CC Torrecárdenas hasta el sábado

Automotor Costa, concesionario oficial Mini en Huércal de Almería y El Ejido, va a llevar a cabo una doble acción de concienciación en el Centro Comercial Torrecárdenas, de compromiso con el medio ambiente y el cuidado de los océanos.

Por un lado, Aquellos que quieran participar en el Desafío MINI, podrán disponer de un MINI Cooper SE Cabrio, uno de los vehículos Mini 100% eléctrico, en concreto un Mini Cabrio. Los conductores participantes tendrán que tomar una foto en puntos diferentes de un recorrido con principio y final en el CC Torrecárdenas y se tendrá que tener en cuenta el hecho de hacer el recorrido en el menor tiempo y consumo posible. Mini Automotor Costa muestra así su compromiso con el medio ambiente y su apuesta clara por la movilidad eléctrica, en este caso de la mano de otra empresa medioambientalmente comprometida como CC Torrecárdenas.

En la prueba se valora en especial realizar una conducción eficiente y al ganador se le entregará un premio, mientras que todos los participantes tendrán un regalo de Mini For The Oceans (tazas, camisetas, agendas…). El objetivo de Mini Automotor Costa es dar a conocer las facilidades y comodidades de sus nuevos modelos.

Pero además, la acción viene acompañad por la exposición del vehículo Mini For The Oceans, un ejemplar único pintado por el artista Manu Campa, que ha simbolizado la pureza de los mares por un lado y la contaminación a la que están sometidos en este momento, circunstancia ésta a la que se enfrenta el proyecto Mini For The Oceans, que esta semana próxima va a vivir importantes acontecimientos en Almería.

Esta acción esta englobada dentro de la campaña de reforestación que el CC Torrecárdenas está llevando a cabo estos días en Castala, en Berja.