Lola Pendande: la almeriense llega a la Euroliga con Spar Girona

La internacional absoluta, protagonista en Deportes COPE Almería. Se estrena con el equipo gerundense en su tercera etapa en Cataluña. Ha jugado en Estados Unidos y México. Afirma que ser entrenada por Roberto Íñiguez es un reto. "Queremos pelear por todos los títulos", declara.

Jordi Folqué

Almería - Publicado el

