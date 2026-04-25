La Junta avisa de las penalizaciones por cancelar un viaje y cómo protegerte

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha recordado la importancia de extremar las precauciones al contratar viajes, especialmente de cara a los periodos vacacionales. El organismo ofrece una serie de recomendaciones para garantizar una contratación segura y evitar incidencias.

Claves para elegir agencia

En primer lugar, Consumo ha aconsejado contratar siempre con agencias de viajes que ofrezcan garantías y cumplan los requisitos legales. En Andalucía, deben estar inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía. También se recomienda optar por empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo para facilitar la resolución de conflictos.

El contrato y la letra pequeña

Al contratar un viaje combinado, que incluye servicios como transporte y alojamiento, la agencia está obligada a facilitar por escrito toda la información precontractual. Esto incluye el destino, los servicios, el precio total, las condiciones de pago y, fundamentalmente, las condiciones de cancelación y posibles penalizaciones.

Si es el propio consumidor quien decide cancelar el viaje combinado, deberá asumir los gastos de gestión y anulación previstos en el contrato. Estas condiciones suelen implicar "penalizaciones que pueden llegar al 100%", variando según la proximidad a la fecha del viaje. Solo causas de fuerza mayor justificadas pueden permitir el reembolso.

Por el contrario, si es la empresa organizadora la que cancela el viaje, el consumidor tiene derecho a elegir entre el reembolso de las cantidades abonadas o la contratación de otro viaje equivalente o superior. Si el viaje alternativo es de inferior calidad, la agencia deberá devolver la diferencia de precio, y la cancelación podría dar lugar a una indemnización.

Contratación online y cruceros

En las contrataciones por internet, Consumo aconseja comprobar que la página web sea segura, desconfiar de ofertas excesivamente ventajosas y verificar siempre la identidad de la empresa. Es recomendable guardar capturas de pantalla de la oferta y las condiciones.

Para los viajes en crucero, es fundamental analizar qué servicios están incluidos en el precio final (comidas, bebidas, excursiones) y cuáles suponen un coste adicional. Toda la información de los folletos o soportes digitales es vinculante y forma parte del contrato.

Ante cualquier duda, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información de la Junta de Andalucía. Se puede acceder a través del teléfono 900 21 50 80, el correo consumoresponde@juntadeandalucia.es o su página web.