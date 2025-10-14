A juicio este martes cuatro acusadas de prostituir mujeres con amenazas en un chalet de El Ejido

La Audiencia Provincial de Almería va a celebrar este martes un juicio contra cuatro mujeres acusadas de explotar sexualmente a mujeres bajo amenazas de difundir supuestas imágenes entre sus familiares mientras las mantenían en "deplorables condiciones" en un prostíbulo que todas ellas regentaban en un chalet de El Ejido (Almería).

La Fiscalía pide para cada una de las acusadas cuatro años y medio de prisión por un presunto delito de prostitución por el que también les reclama el pago de una multa de 18 meses a razón de nueve euros diarios, así como cinco años de libertad vigilada, entre otras penas accesorias.

En su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, el Ministerio Público señala que las acusadas se habrían puesto de acuerdo para contactar con mujeres para ejercer la prostitución en la vivienda, de modo que atribuye a una de ellas el papel de "dirigir y coordinar" la actividad del inmueble.

De otro lado, el resto de acusadas se habría encargado de comprobar que las mujeres ejercían su actividad, para lo que se dedicaban a "contactar con los hombres que querían solicitar servicios" y a "asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en la casa". Las acusadas se habrían servido además de la situación de vulnerabilidad de las mujeres para ejecutar sus planes, puesto que en ocasiones estas carecían de una residencia legal en España.

En todos los casos, las víctimas padecían una "delicada situación económica", lo que habrían tenido en cuenta las acusadas para retirarles parte de su asignación económica "como castigo" si no cumplían con lo que les ordenaban. Las acusadas se habrían embolsado al menos el 50% de cada uno de los pagos que las mujeres recibían a cambio de un servicio sexual. En este sentido, las víctimas no habrían podido salir libremente de la vivienda, ya que incluso habrían sido controladas con cámaras. Todas ellas residirían juntas en una misma habitación, de la que saldrían a un cuarto de baño y a una pequeña cocina.

Al menos entre junio y agosto de 2022 las acusadas habrían funcionado de esta forma con distintas víctimas que, no obstante, no pudieron ser localizadas en la causa. No obstante, sí consta el testimonio de una perjudicada, quien contactó a través de un anuncio interesada en ejercer la prostitución "ante la situación de necesidad económica que la misma padecía".

El fiscal apunta que tras instalarse en la casa, las acusadas le habrían obligado a ejercer la prostitución "en deplorables condiciones", con "limitación de su libertad" y "con continuas amenazas y presiones, sin respetar sus más esenciales derechos laborales y personales". Así, habría estado obligada a trabajar "a cualquier hora y en cualquier momento" sin poder evitarlo bajo ningún pretexto. El juicio está previsto a partir de las 10,00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería.