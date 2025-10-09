HLA Mediterráneo elegido mejor hospital privado de España en procesos médicos

La séptima edición de los premios ‘Best Spanish Hospitals’ ha reconocido al hospital HLA Mediterráneo de Almería como mejor hospital privado intermedio en la categoría de Procesos Médicos. Además, el centro ha sido finalista en la categoría de Procesos Quirúrgicos.

Este reconocimiento pone en valor la dedicación del hospital a lo largo de un año centrado en la formación y la excelencia asistencial. Para HLA Mediterráneo, el compromiso con la formación continua de los profesionales sanitarios es fundamental. En el marco de la cátedra universitaria que mantiene con la Universidad de Almería, el hospital ha impulsado diversas iniciativas, entre ellas el I Curso de Cirugía Endoscópica de Oído, el I Curso de Actualización en Patologías Prevalentes en Geriatría y el ‘Curso de verano de la UAL: Alimentación del siglo XXI’, entre otros.

Como parte de su compromiso con prevención y la salud pública, el centro también ha desarrollado cursos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y de uso del Desfibrilador Semiautomático (DESA), dirigidos tanto a profesionales sanitarios como a la población general.

Inversión en tecnología y especialización

Recientemente, el hospital HLA Mediterráneo incorporaba un sistema de pruebas funcionales pulmonares de referencia mundial, reforzando así el equipamiento de su área de Neumología. Este avance, junto al EBUS (ecobroncoscopio), consolida el centro como uno de los principales referentes en el abordaje de la patología respiratoria.

Además, en línea con su compromiso con la prevención y detección temprana de enfermedades, el hospital ha puesto en marcha un programa de cribado para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, dirigido en personas asintomáticas con alto riesgo.

Por otro lado, HLA Hospital Mediterráneo ha apostado por la innovación con la apertura de nuevas unidades, como la Unidad de Medicina del Deporte, orientada a ofrecer a los

deportistas, tanto profesionales como aficionados, una atención médica integral, y la Unidad de Tiroides, enfocada en mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las patologías tiroideas y paratiroideas.

El director médico del Grupo HLA, el Dr. Joaquín Carreño ha sido el encargado de recoger este galardón concedido por la consultora Higia Benchmarking. Desde la dirección de HLA Mediterráneo ha destacado “la firme apuesta del centro por la formación y la calidad asistencial”.

Otros hospitales HLA reconocidos en los BSH

Estos mismos galardones también han distinguido al HLA Hospital Universitario Inmaculada como mejor hospital privado intermedio en la categoría de Procesos Quirúrgicos. El centro granadino del Grupo HLA también ha sido finalista en las categorías de Procesos Materno-Infantiles y Procesos Médicos, consolidando un año marcado por la apertura de nuevas unidades, la incorporación de tecnología de vanguardia y su compromiso con la formación de profesionales.

Asimismo, el hospital HLA La Salud de Cádiz ha vuelto a destacar al repetir como finalista en la categoría de Procesos Materno-Infantiles, distinción que ya logró en la edición 2024, reafirmando su compromiso con la calidad asistencial y la atención a madres y recién nacidos.

Estos reconocimientos subrayan el liderazgo del Grupo HLA en el ámbito hospitalario privado y su constante esfuerzo por mejorar la experiencia de pacientes y profesionales a través de la innovación, la formación y la excelencia en la atención sanitaria.