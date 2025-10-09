Joselillo, uno de los pocos artesanos de Castilla La Mancha que sigue haciendo zapatos a mano y a medida

Como cada año, el corazón de la región abre un hueco en su corazón para llenarlo con artesanía de todo tipo y procedentes de todos los rincones de España y de otros puntos del mundo, todo de la mano de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, FARCAMA, que este año celebra su XLIV edición desde un nuevo escenario, el Paseo de Recaredo de Toledo.

Son muchos los artesanos y los expositores que se han citado en esta edición, con productos que van desde la joyería, la cerámica, el metal o el textil, hasta la imaginería festiva o la alimentación. Pero siempre hay algún expositor, un artesano, unas manos que atraen un ápice más de atención.

´Joselillo Hecho a Mano´

Está siendo el caso de uno de los debutantes en esta Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, el del a zapatero ´Joselillo Hecho a Mano´, un artesano ciudadrealeño, natural de Almagro, que , tal y como ha destacado en COPE, lleva preparando con toda la ilusión del mundo esta feria desde el pasado mes de agosto, sacrificando sus vacaciones, ya que trabaja completamente solo y siempre hecho con sus propias manos.

Stand de ´Joselillo Hecho a Mano en FARCAMA

Joselillo en su stand, muestra una gran variedad de calzado, desde menorquinas, pasando por zapatillas casuales, zapato inglés, hasta manoletinas para toreros. Cabe destacar este último calzado, porque Joselillo tiene en el público profesional taurino una gran atracción.

Tanto, que en el momento de visitar su stand de FARCAMA, en esta edición en la que se puede decir que ha tomado la alternativa, llevándolo a la jerga taurina, encontramos a Joselillo con el torero Gómez del Pilar, quien estaba encargándole unas manoletinas hechas a medida para torear en su próxima temporada. El maestro toledano ha matizado que “ojalá y me tenga que hacer muchas más” porque esas nuevas manoletinas vienen cargadas de suerte en los ruedos.

Gómez del Pilar en la plaza de toros de Las Ventas

Todo a tu medida

Pero en ese expositor no tienes problema si no encuentras un zapato de tu talla, porque Joselillo se encarga de tomar las medidas de tu pie, con todos los matices siempre presentes, y te las hace a mano para que tengas el zapato que quieras y hecho a tu medida, siempre con materiales artesanos y de calidad, entre los que se encuentra la piel de vacuno, el serraje o la rafia natural.

Sin duda, uno de los atractivos de esta XLIV edición de FARCAMA, que tiene sus puertas abiertas hasta el próximo domingo, 12 de octubre, para mostrarle a Castilla-La Mancha una infinidad de productos artesanos con una gran historia detrás.