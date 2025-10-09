Fundabem dará vueltas a la Muralla durante 24 horas para recaudar fondos

Miembros de la Fundación Abulense por el Empleo para personas con discapacidad (Fundabem) caminarán durante 24 horas seguidas al rededor de la Muralla de Ávila para recaudar fondos para el centro de Aldea del Rey Niño que sufrió grandes daños en las inundaciones de marzo.

Necesitan recaudar 25.000 euros para poder sufragar los gastos derivados de los daños causados por el agua en esas instalaciones y que no les cubre el seguro. Por ello han organizado este evento de estar un día completo dando unas 30 vueltas a la Muralla.

Samuel Hernández, gerente de Fundabem es una de las personas que dará esas vueltas al principal monumento de Ávila durante 24h y explicaba en COPE la difícil situación por la que está pasando la Asociación con ese gasto sobrevenido por las inundaciones dado que de otra manera no podrían pagar a la empresa que ha realizado las obras.

¿Cómo podemos ayudar?

Tanto empresas como particulares podemos echar una mano realizando donaciones o “patrocinando” alguna de las 30 vueltas, como ha explicado Samuel Hernández, gerente de Fundabem en COPE Ávila.

El evento, que también sirve para celebrar su 25 aniversario, comenzará el miércoles 22 de octubre a las 10:00 pero ya desde mañana viernes se abren las inscripciones para poder participar y acompañar a Samuel en alguna de las vueltas.

Estas donaciones tienen una desgravación fiscal del 80%.