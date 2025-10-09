Desarticulada una organización criminal de tráfico de cocaína gracias a un control rutinario en Arrigorriaga

Una organización criminal que transportaba droga desde el sur a Euskadi y Cantabria ha quedado desarticulada tras por la Guardia Civil del País Vasco y la Policía Nacional tras arrestar a tres personas en el contexto de la operación "Buciero-Anchoa".

El operativo se desplegó a partir de un control rutinario en la localidad vizcaína de Arrigorriaga en el que un hombre fue sorprendido con 58 kilos de cocaína en su coche, cantidad valorada en más de un 1,5 millones de euros. El conductor del vehículo, vecino de Asturias, fue detenido.

droga oculta en "caletas"

En concreto, transportaba la droga oculta en un doble fondo del turismo, "caletas", y la banda contaba con otro vehículo que disponía de ese mismo sistema, que le permitió llevar grandes cantidades de droga para su venta en el norte de España.

Operación "Buciero-Anchoa" de la Guardia Civil y la Policía Nacional

La investigación comenzó a finales del año pasado, en un control rutinario a la altura en el peaje de la AP-68 en Arrigorriaga. Una vez incautada la droga, la investigación permitió averiguar que ese vehículo hacía "labores de lanzadera" para el transporte de la droga hasta el norte de España.

cabecilla de la organización

El Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Burgos ya había realizado pesquisas sobre el conductor del vehículo y ambos Cuerpos colaboraron hasta detener el pasado mes de agosto al cabecilla de la organización.

Los otros dos hombres han sido arrestados a lo largo de la investigación. A todos se les acusa de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Pexels Cocaína

móviles y dinero en efectivo

La operación se cerró con los tres arrestos y, tras comparecer ante el juzgado de guardia de Santoña (Cantabria), uno de ellos ha ingresado en prisión. En el balance, la intervención de dos vehículos dotados de “caletas” con singulares sistemas de apertura, 58 kilos de cocaína siete teléfonos móviles y 3.400 euros.

La Guarda Civil y la Policía Nacional han considerado que la banda ha quedado desarticulada.