Francisco del Águila (Viagro): "Una buena tierra es clave para un producto saludable"

La semana dedicada por COPE Almería a 'Semillas, semilleros e injertos', de tanta importancia en el sector agrícola almeriense, ha comenzado con una entrevista al presidente de Viagro. Francisco del Águila ejerce de anfitrión, desde este lunes al viernes, y ha sido el que ha inaugurado los programas especiales que se emiten en el último tramo de Herrera en COPE y el inicial de Mediodía (12.50 a 13.30 horas), con una amplia cobertura, a su vez, en la página web y en las redes sociales de la emisora.

Del Águila ha hablado de una empresa que se fundó en el año 1980, con el objetivo de aportar un servicio innovador y personalizado a agricultores y empresas del sector. Por lo tanto, del pasado, del presente y de un futuro muy esperanzador que tienen por delante basado en la investigación y contar con una amplia gama de productos de las principales multinacionales de las que son distribuidores oficiales. Su trayectoria en el desarrollo de productos les avala para que miles de agricultores confíen en para obtener soluciones tanto en fertilización como en control de plagas. A través de la ciencia y de la innovación trabajan para contribuir al éxito de sus clientes en prácticamente todos los sectores y países del mundo.

El máximo responsable de Viagro ha querido destacar, en todo el proceso para que los consumidores puedan tener en su casa el mejor producto hortícola de Europa, la importancia de la tierra. "Tener una tierra saludable es fundamental para que los productos sean saludables". De ahí que en Almería se lleve décadas cuidando de la mejor manera esa 'materia prima' que ha servido para ser la despensa de todo el continente europeo y ser, además, referencia en todo el mundo por el trabajo que se viene desarrollando para sacar un producto de la máxima calidad.

DEMASIADA VELOCIDAD

Y si la tierra es importante, no lo es menos la semilla. Aquí ha querido hacer un 'alto'. Para concienciar sobre el proceso que se está desarrollando en todo el mundo. "No todas las semillas valen para cualquier zona", ha destacado para hacer ver que el modelo Almería no se puede trasladar a otras partes del planeta. "Cada lugar produce unos productos", ha insistido. Por lo que ha pedido a los investigadores que 'bajen' el ritmo. "Hoy se lleva demasiada velocidad en el desarrollo de las semillas", ha sido su consejo.

Sus palabras muestran el ideario de Viagro. "Llevamos una línea bastante diferente que la que se lleva a nivel global", que le permite llegar con un producto de gran calidad a los más diversos mercados, tanto nacionales como extranjeros.