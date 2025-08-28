La Feria del Mediodía se enriquece con una exhibición en vivo y bailes con la indumentaria tradicional almeriense

Si el Centro de Interpretación Patrimonial acoge una exposición sobre indumentaria tradicional, hoy, en el Feria del Mediodía, este vestuario ha pasado de los maniquíes a los almerienses, que han realizado una muestra en vivo de la ropa que llevaban los antepasados de Almería.

En el Mirador de la Rambla, donde se encuentran varios de los ambigús de la Feria del Mediodía, se han reunido más de un centenar de almerienses vestidos con la indumentaria almeriense del siglo XVIII y XIX, donde han bailado danzas tradicionales de la tierra y, posteriormente, han continuado por el centro de la ciudad. Además, de aportar valor y vistosidad a la Feria del Mediodía, han promocionado el momento más importante, la novena edición del ‘Encuentro de la Indumentaria y el Folclore Tradicional Almeriense’, que se celebró en la noche de este miércoles, 27 de agosto , con entrada libre hasta completar aforo, en la Plaza de la Constitución. Esta exposición en vivo ha contado con la presencia de la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez.

Las tres actividades han estado organizadas por el Ayuntamiento de Almería y coordinadas por la Agrupación Folklórica Alcazaba, con la colaboración de asociación cultural Acción Por Almería y la Agrupación Folklórica Antonio de Torres, y la Asociación Cultural Villa Carmen. También han bailado representantes de la Asociación de Mujeres Adarve del Río y Coros y Danzas de Totana de la Peña La Mantellina.