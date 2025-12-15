Empeñados en darle emoción entre los candidatos al ascenso a Primera

Que hacer pronósticos en la Liga Hypermotion es un imposible lo saben todos los que sigan esta competición. Como muestra, esta última jornada. Porque, daba la impresión, que los tres primeros clasificados tenía una gran ocasión de aumentar distancias en relación a los perseguidores. Asentarse Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y UD Almería en la zona de más privilegio. Sobre todo porque, en el caso de ambos tres, jugaban en su propio feudo. Una situación que les debía ser propicia por los números que llevan firmados, como local, en esta primera vuelta. Agua.

Fallaron todos. Ni uno de los tres consiguió ganar. Solamente el cuadro cántabro logró puntuar. Porque gallegos y almerienses cayeron ante su público sin tener capacidad para haber, ni tan siquiera, empatado frente a Real Sociedad B y Burgos, respectivamente. Curioso lo de ambos porque los vascos no habían vencido todavía a domicilio, incluso habiendo perdido los ocho anteriores, mientras que los castellanos venían de acumular tres derrotas consecutivas, que le habían sacado de la zona de playoff de ascenso.

CINCO QUE PUEDEN SER LOS SEIS

Y es que esta categoría es así. Nadie puede dar nada por sentado ni por seguro. Y no solamente por los tres primeros clasificados. Porque, a falta de lo que haga en la noche de este lunes el Castellón, que recibe al Mirandés, los otros dos conjuntos que comenzaban la jornada en la zona de playoff de ascenso tampoco ganaron. En su caso, se medían entre ellos en un partido marcado por la borrasca Emilia, que obligó a que la UD Las Palmas llegara a Ceuta horas antes de un choque que pidió, el cuadro insular, se aplazado, pero que no recibió el visto bueno como respuesta. Al final, 1-1 y cinco de los seis primeros sin lograr el triunfo en esta jornada. Que puede ser pleno si el Mirandés le da por puntuar en Castalia.

En caso de triunfo local, el plantel entrenado por Pablo Hernández se colocará a un punto de la zona de ascenso directo. Pero, si la victoria es visitante, el cuadro burgalés solamente adelantaría al Eibar, seguirá en puestos de descenso, pase lo que pase, pero se colocaría a un punto de salir de la zona más baja de la clasificación.