ENTREVISTA|| Roberto Martín, Hermano Mayor Electo de Santa María de la Alhambra

Roberto Martín, Hermano Mayor electo de Santa María de la Alhambra
Jorge de la Chica

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

1 min lectura13:27 min escucha

Los hermanos de la Cofradía de Santa María de la Alhambra han decidido en su Cabildo Electoral que Roberto Martín sea el Hermano Mayor electo de la corporación. A esta cita electoral estaban convocados 560 de los más de mil cofrades que integran su nómina. Participaron 257, lo que supone que ejercieron su derecho al voto el 45,9 %. Martín obtuvo 150, lo que significa el 58,4 %. También concurría a la elección como mandatario David Pastor, al que votaron 103 cofrades, lo que, traducido en porcentaje, significa el 45,9 %. Hubo cuatro votos en blanco. 

proyectos

El nuevo mandatario repasa en COPE su trayectoria cofrade y algunos de sus principales proyectos, como la terminación de los bordados del paso o la posibilidad de instalar una tienda en el complejo parroquial de Santa María de la Alhambra, con productos de la cofradía.

