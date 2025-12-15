La opinión de Germán Dobarro: "El Deportivo no sabe llevar la iniciativa"

"Cada uno lo ve como lo ve o como lo quiere ver. Para mí, fue un estropicio, y, a pesar de ello, el Dépor sigue en ascenso directo. Mantiene la segunda plaza tras la derrota en casa del Almería y el empate de Las Palmas en Ceuta. El Racing de Santander es líder, tiene 36 puntos. El Dépor está a cuatro, tiene 32. El Almería, los mismos puntos que el Dépor, uno menos Las Palmas. Y 28, Burgos y Castellón. Bueno, Castellón se podría poner a uno del Dépor, si gana esta noche su partido contra el Mirandés.

Pero, para que las ramas no nos oculten el bosque, conviene reflexionar acerca de lo que presenciamos el sábado, o una semana antes contra el Castellón. El Dépor no sabe llevar la iniciativa, no tiene futbolistas para dominar los partidos en juego estático o posicional, se le ve impotente para superar líneas.

Sigo pensando que el Dépor tiene capacidad para el ascenso directo. Si se hacen los fichajes adecuados, el Dépor asciende" Germán Dobarro Jefe de Deportes Cope Galicia

Y este pasado sábado fue incapaz hasta de sacar el balón desde atrás y superar siquiera la primera línea de presión del filial donostiarra. En lo que acabáis de escuchar, que dijo Hidalgo, yo respeto su opinión, cada uno interpreta el fútbol como como lo ve, pero para mí, fue claramente inferior, y mereció perder, sin paliativos, mereció perder. ¿Que tuvo tres ocasiones? Hombre, sí. ¿Y que el portero del Sanse hizo dos buenas intervenciones? Claro. Que solo faltaba que en 90 minutos, ante un equipo, en las últimas posiciones de la tabla, que no había sumado un solo punto fuera de casa, no hubiésemos generado nada en absoluto. Pero ni dominamos el tiempo del partido, ni superamos la presión del filial de la Real Sociedad, ni fuimos sólidos atrás ni generamos fútbol suficiente para hacer méritos para ganar.

Pero, por mucho que haya una corriente popular de apoyo incondicional a Charlie Patiño, que a mí me cae muy bien, es un chaval discreto, callado, trabajador. Este sábado fue una calamidad, un desastre. Ni da fútbol ni recupera. Pero no me quiero centrar en Patiño, no quiero poner el foco en Patiño. José Ángel hizo un partido lamentable. Yeremay apareció a cuentagotas. Y luego, hay una cosa que yo doy mi opinión, que no entiendo, es el empecinamiento de que la referencia en la punta de ataque sea Stoichkov. Es que no lo entiendo. Si Zakaria, en tres amagos de aparición, generó más que todo el rato que estuvo. Si a Mulattieri no lo quieres o has perdido la fe en él o el chaval se ha diluido y Zakaria no te convence, pues habrá que fichar un delantero, pero no puede ser la referencia como delantero titular.

De todos modos, sigo pensando que el Dépor tiene capacidad para el ascenso directo, y sigo pensando que la situación es absolutamente reconducible, que ha sido dos lunares gordos en esta travesía, y que si se hacen los fichajes adecuados, el Dépor asciende".