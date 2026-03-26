El deporte se erige como pilar para la inclusión de las personas con autismo en Almería

La Asociación Altea de Autismo ha celebrado la quinta edición de su carrera solidaria, la 'Carrera Azul por el Autismo', con un éxito rotundo al agotar los 2.000 dorsales disponibles. Este evento se ha consolidado como una cita clave en el calendario almeriense, no solo a nivel deportivo, sino también como una potente herramienta de visibilización y recaudación de fondos.

Bilal Homami, técnico de la asociación, subraya que el objetivo principal es “seguir visibilizando el autismo en la provincia de Almería”. A pesar de los avances, “sigue habiendo mucha gente que no conoce lo que es el autismo, qué necesidades tiene una persona autista y qué necesidades tiene la familia”, explica Homami en la sección las 'Historias de Jairo', en Deportes COPE Almería.

El deporte como motor de inclusión

El deporte es uno de los pilares de Altea desde su fundación en 2017. Nació como respuesta a la demanda de las familias que, tras recibir un diagnóstico, se encontraban con las puertas cerradas en muchas actividades convencionales por la falta de recursos y profesionales preparados en el deporte adaptado.

Lo que comenzó con actividades deportivas para 30 o 40 personas en 2020 se ha convertido en un programa que atiende a 185 deportistas de lunes a sábado. La oferta incluye natación, multideporte (baloncesto, balonmano, fútbol), patinaje y ciclismo, siendo la natación la actividad más demandada por las familias.

El deporte es el proyecto que más participación tiene por parte de las familias” Bilal Homami Técnico Asociación Altea de Autismo

Una sociedad más consciente y nuevos retos

La percepción social sobre el autismo ha evolucionado positivamente. Homami recuerda cómo al principio era la asociación la que tenía que “ir a tocar las puertas” de las administraciones, mientras que ahora son las instituciones las que contactan con ellos. Este cambio de mentalidad ha permitido que Altea sea hoy un referente en la provincia.

Uno de los objetivos cuando trabajamos con nuestros niños y niñas es la autonomía personal” Bilal Homami Técnico Asociación Altea de Autismo

Mirando al futuro, la asociación trabaja en proyectos adaptados a las necesidades de los usuarios que van creciendo, como la construcción de una residencia. Este proyecto busca ofrecer un respiro a las familias y un hogar para las personas con autismo a largo plazo, una necesidad vital para los padres que envejecen.

La formación de profesionales, un pilar clave

Para seguir creciendo, Altea considera fundamental la formación de futuros profesionales del deporte. La asociación colabora con institutos y la universidad para paliar la “deficiencia” de formación en discapacidad, un factor que limita la oferta de actividades. “Lo importante es que vengan con ganas y compromiso”, concluye Homami, destacando que el conocimiento se puede adquirir, pero la actitud es fundamental.