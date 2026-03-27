Las claves de Emergencias para vivir una Semana Santa segura en Andalucía

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha publicado una serie de pautas de autoprotección para la población con motivo de la Semana Santa. El objetivo es evitar situaciones de emergencia asociadas a las grandes concentraciones de personas que se producen durante estas fechas, recomendando principalmente ver las procesiones en espacios amplios y calles anchas para garantizar la seguridad.

Conducta y seguridad en grandes masas

Desde el servicio de emergencias se recuerda la importancia de mantener una conducta cívica y respetuosa en todo momento. Se debe evitar subir a rejas, muros o barandillas, y al llegar a la zona, es clave localizar las vías de evacuación y no obstaculizarlas para facilitar el paso de los servicios de emergencia.

Para mejorar la fluidez y la seguridad, se insiste en acudir a las procesiones con los carritos y sillas de bebés plegados siempre que sea posible. Además, se aconseja el uso del transporte público para los desplazamientos a las zonas donde transcurren las cofradías.

Atención especial a los menores

La EMA pone especial énfasis en la vigilancia de los niños. Es fundamental llevarlos siempre de la mano o en brazos si son muy pequeños y se aconseja ponerles pulseras identificativas con un teléfono de contacto. Como alternativa, la agencia sugiere anotar el número en su mano o en un papel guardado en un bolsillo.

Es importante enseñar a los menores que, en caso de perderse, deben pedir ayuda a la Policía, a Protección Civil o a otros operativos. También se les debe instruir para que, si disponen de móvil, sepan llamar al teléfono 1-1-2 y explicar qué ocurre y dónde se encuentran.

Cómo actuar en caso de emergencia

Si se acude en grupo, es útil establecer un punto de encuentro fácilmente reconocible en caso de que alguien se pierda. Ante una situación de emergencia, la pauta principal es

Finalmente, la Agencia de Emergencias de Andalucía recuerda a la ciudadanía que el teléfono 1-1-2 es un servicio público, gratuito y multilingüe, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para atender cualquier tipo de emergencia.