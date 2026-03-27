Marc Santos, la perla de la cantera del Levante UD

Marc Santos entrenó ayer con el primer equipo del Levante UD. El gran público puede que todavía no conozca su nombre, pero lo hará. Se trata de un jugador de 15 años que pertenece a la generación 2010. Es valenciano, de Massanassa, y el club de Orriols consiguió atar su continuidad pese al fuerte interés de clubes importantes de Europa. Su potencial es tremendo y el Levante UD es consciente del diamante que tiene creciendo en Buñol. Tanto es así, que es un alumno aventajado. Pese a tener todavía edad cadete, ya ha jugado con el Juvenil A en División Honor, además en partidos importantes.

Tras un párrafo todavía no hemos dicho su demarcación. En realidad, tiene varias. Este año ha jugado de lateral zurdo y todas las posiciones del centro del campo, especialmente de '8' y de '10'. Es un jugador muy versátil, pero el Levante UD lo ve en la parte izquierda de la defensa, posición en la que él se reconoce más cómodo: "Soy un futbolista muy ágil, con muchas capacidades en espacios reducidos. Me siento muy cómodo jugando de lateral, también en el centro. Son dos posiciones muy importantes para mí porque son las que me han dado oportunidad de seguir creciendo como jugador. Sobre todo la de lateral izquierdo, porque he estado en la Selección también en esa posición”, asegura Marc en su primera entrevista, en Deportes COPE Valencia.

Levante UD El Levante UD blindó a Marc Santos

El Levante UD ha extendido su ampliación tres temporadas más, máximo permitido por FIFA para menores de edad, y firmará su contrato profesional cuando cumpla los 16 años en unos meses. El Levante UD ha querido anticiparse a esa fecha para dejar cerrada su continuidad y blindarlo ante el seguimiento de otros clubes. Se trata de un proyecto muy serio hacia el primer equipo. Santos le da mucho valor a la apuesta de los de Orriols por él: "Es una cosa muy importante para mí, sobre todo para mi futuro. Tener esta experiencia de renovar con un equipo tan grande como el Levante UD es una oportunidad en la vida que muy pocos jugadores tienen. Mucha gente dice que es un peso muy importante, pero en mi cabeza no está. Solo pienso en jugar, en disfrutar y dar el máximo y ganar”, afirma en COPE.

RFEF Marc Santos, internacional Sub-16 con España

Los lo conocen de cerca hablan maravillas de él fuera del terreno de juego. Estudia en un colegio inglés y es un chico con la cabeza muy bien amueblada, nada condicionado por el hecho de ir dando pasos por encima de lo que le corresponde por edad. Es, además, un habitual en las últimas convocatorias de España Sub-16. Este año ha jugado también en el Cadete A, el equipo de su edad, y el Juvenil B. En cuanto cumplió los 15, mínimo indispensable para poder jugar en Liga Nacional Juvenil, el Levante UD lo promocionó. Llegó en prebenjamines al Levante UD y su sueño es claro: "Debutar con el Levante UD y llevarlo a la gloria”.