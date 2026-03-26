De la procesión a la mina: Almadén, un destino para vivir la Semana Santa y mucho más

Herrera en COPE Ciudad Real desde la Semana Santa de la comarca de Almadén

La Semana Santa de Almadén y las localidades de la comarca ha sido protagonista del "Herrera en COPE Ciudad Real" de hoy, un programa especial realizado en directo desde el salón de plenos del ayuntamiento almadenense, donde se ha puesto en valor su identidad única.

Representantes de las hermandades la han definido como una celebración con un "sabor especial", que resulta de una mezcla entre la solemnidad castellana y el sentir andaluz, y que cuenta con la particularidad de que sus pasos procesionan sobre ruedas.

Las hermandades, alma de la celebración

La hermandad más antigua de Almadén es la de las Benditas Ánimas del Purgatorio, erigida nuevamente en 1703 y que cuenta con una singular jerarquía militar.

Por su parte, la cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros nace de la fe de los trabajadores que, según se han relatado, "rezaban a la virgen en la mina para poder salir con vida".

Otro pilar es la Fiel Congregación de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de 1878, cuya procesión de la "Madrugada" marca un hito en la celebración.

Desde la Hermandad de la Virgen de los Dolores, su presidenta ha reivindicado que la celebración sea declarada de Interés Turístico Regional, afirmando que "hay en muy pocos sitios que se viva la Semana Santa como se vive en Almadén".

Miembros de las diferentes cofradías de la Semana Santa de Almadén

Tradiciones vivas en la comarca

Más allá de Almadén, la comarca atesora ritos singulares.

En Agudo, "Los Auroros", una hermandad con más de 450 años de historia, cantan coplas de madrugada, una tradición declarada este mismo miércoles de Interés Turístico Provincial.

Por su parte, Alamillo celebra su fiesta de "Judas y Muñecas", de Interés Turístico Regional, donde se quema de forma simbólica la traición en una manifestación artística y popular.

Alcaldes de Alamillo y Chillón, Ángel Alcalde y Manuela Escudero, respectivamente

Otras localidades mantienen vivas sus costumbres, como Chillón, que cada Jueves Santo reúne a sus vecinos en el Cerro Camacho.

En Guadalmez, los quintos celebran la "Pingá del Arco" el Domingo de Resurrección, mientras que en Valdemanco del Esteras, el pueblo más pequeño de la comarca, los jóvenes cortan un pino y celebran una comida popular con gallos.

Alcaldesa de Guadalmez, Gloria Chamorro, y Ana María Rubio, alcaldesa de Valdemanco del Esteras

Almadén, destino todo el año

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha destacado que la oferta turística se extiende durante todo el año, respaldada por declaraciones como Patrimonio de la Humanidad y Geoparque.

Visitas obligadas incluyen el Parque Minero, el Hospital de San Rafael o su singular plaza de toros hexagonal, única en el mundo.

La agenda cultural se nutre de eventos como los carnavales, las 'Rutas Nocturnas de Almadén' en agosto o las Cruces de Mayo.

Y la gastronomía, con influencias de Córdoba y Badajoz, ofrece desde guisos de bacalao hasta el tradicional guarrillo, complementando una visita a la comarca en cualquier estación del año.