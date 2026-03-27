¿Lloverá en Semana Santa en Ciudad Real? La previsión del tiempo para los días más importantes

La primera parte de la Semana Santa en la provincia de Ciudad Real estará marcada por la estabilidad meteorológica. Según el meteorólogo Pedro Martín-Romo, una "situación de altas presiones" garantizará la "ausencia de precipitaciones" al menos hasta el Martes o Miércoles Santo, lo que hace prever que las procesiones se podrán celebrar sin problemas.

Sin embargo, el inicio de la semana vendrá acompañado de un ambiente frío. Las temperaturas regresarán a "valores invernales", con "posibles heladas débiles" durante la madrugada y primeras horas del día. Las máximas se mantendrán por debajo de los 15 grados, aproximadamente, hasta mitad de semana.

Incertidumbre para el tramo final

El panorama cambia a partir del Miércoles Santo, cuando "crece la incertidumbre". Aunque de momento "no se ven grandes borrascas apareciendo", los expertos estarán pendientes de la evolución del "aire frío y de posibles danas que pudiesen afectarnos".

A partir del miércoles santo crece la incertidumbre" Pedro Martín-Romo

Pese a las dudas, Martín-Romo señala que se mantiene una "baja probabilidad de lluvia" para la segunda mitad de la Semana Santa. Aun así, insiste en la necesidad de mantener "la prudencia por los plazos en los que nos movemos" a la espera de que los mapas confirmen las previsiones.