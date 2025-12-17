El campo andaluz se prepara para plantar cara en Bruselas y alerta del riesgo de una "despensa vacía"

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG Andalucía) estará presente el próximo jueves 18 de diciembre en la gran manifestación del campo europeo que se celebrará en Bruselas frente a las instituciones comunitarias. La movilización responde a la propuesta de reforma de la PAC post 2027 y a los recortes que, según la organización, ponen en riesgo la soberanía alimentaria de la Unión Europea.

Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía, ha explicado que la protesta va más allá de un simple recorte económico. "Estamos hablando de garantizar que los ciudadanos europeos puedan seguir teniendo una despensa llena", ha advertido, añadiendo que "con estas políticas, eso deja de estar asegurado".

Estamos cansados de una política que no legisla para la gente, sino para los mercados internacionales" Juan Luis Ávila Secretario general de COAG Andalucía

Las claves de la protesta en Bruselas

Ávila ha denunciado la "hipocresía" de la Comisión Europea, que en un contexto de inestabilidad internacional, legisla pensando más en el mercado global que en la ciudadanía. "Estamos cansados de una política que no legisla para la gente, sino para los mercados internacionales", ha afirmado. Por ello, los agricultores rechazan el recorte presupuestario en los fondos agrarios, la competencia desleal de acuerdos con terceros países como Marruecos o Mercosur y la "asfixiante" burocracia.

La manifestación, que reunirá a 40 organizaciones agrarias de 25 países, arrancará a las 12:00 horas desde el Boulevard Roi Albert II. El recorrido pasará por las sedes de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo y COAG Andalucía portará una pancarta con el lema "Andalucía alimenta a Europa. #GiroAlaPAC o despensa vacía".

Impacto directo en la cesta de la compra

Según las estimaciones de COAG, el recorte presupuestario para España supondría una pérdida de unos 900 millones de euros anuales. Este impacto se trasladaría a los consumidores con un incremento de los precios de los alimentos de entre el 6,5% y el 9,3%, lo que representaría un sobrecoste anual de entre 350 y 500 euros por hogar.

La organización considera que la reforma es un "ataque frontal al modelo agrícola europeo" y una "profunda incoherencia política", pues se exige más sostenibilidad y digitalización mientras se eliminan los fondos para ello. Ávila ha concluido que el problema es de todos los ciudadanos: "Este no es un problema exclusivo del campo. Aquí está en juego algo tan básico como comer o no comer".

Finalmente, COAG Andalucía ha hecho un llamamiento al Gobierno de España y a los europarlamentarios españoles para que defiendan en Bruselas la soberanía alimentaria, un presupuesto suficiente para la PAC, la reducción de la burocracia y un freno a los acuerdos comerciales desleales.