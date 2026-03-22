Una bola de fuego atraviesa el cielo peninsular a 108.000 kilómetros por hora

El observatorio astronómico de Calar Alto, en Gérgal (Almería), ha detectado una brillante bola de fuego que cruzó el cielo peninsular durante la pasada noche del 17 de marzo. El fenómeno asteroidal alcanzó una velocidad de 108.000 kilómetros por hora y fue avistado sobre las 22:30 horas, siendo el primer evento de este tipo registrado desde el observatorio almeriense en lo que va de año.

El registro del bólido ha sido posible gracias a los detectores del Proyecto Smart, en el que participa el observatorio de Calar Alto. Esta red de vigilancia celeste opera también en los observatorios de La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada), además de contar con detectores en Sevilla.

Análisis de la trayectoria

Según el análisis preliminar realizado por el profesor José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), la bola de fuego apareció a una altitud inicial de 95 kilómetros. Su trayectoria se extendió sobre el sur de Albacete y el norte de Almería, finalizando a una altitud de 42 kilómetros sobre el suelo.