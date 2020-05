El Ayuntamiento de Almería intensificará desde este lunes la limpieza y la vigilancia en las playas

El Ayuntamiento de Almería va a intensificar la limpieza y la vigilancia en las playas a partir de este lunes 25 de mayo después de que el Gobierno de España haya autorizado el tránsito, la permanencia y el baño en aquellos territorios que, como nuestra capital y provincia, han pasado a la fase 2 de desescalada. Apela también a la responsabilidad ciudadana a la hora de respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19 y, en particular, las relativas al mantenimiento de la distancia mínima de seguridad (al menos de dos metros) y a la imposibilidad de permanecer en grupos de más de 15 personas, salvo que sean convivientes.

Concretamente, el Área de Seguridad y Movilidad va a intensificar la presencia policial en las playas urbanas de San Miguel-Las Conchas, El Palmeral, Nueva Almería, Costacabana, Retamar-El Toyo, San Miguel de Cabo de Gata, La Almadraba de Monteleva y la Fabriquilla.

También, en estas playas, se va a reforzar la limpieza con barrido y cribado mecánico, aireado de la arena, recogida de los cubos de basura (que se han desplazado para que estén lo más alejados de la arena), se intensificará el fregado de los paseos marítimos y empezará a pasar el barco 'limpiaplayas' de cara a realizar la limpieza de la lámina de agua. A estos servicios se irán sumando los habituales de temporada que estarán listos en el momento en el que se active el Plan Municipal de Playas a mediados de junio.

Estas dos medidas se adelantan al lunes 25 de mayo ante la previsión de una mayor afluencia de gente a las playas, explican las concejales de las áreas citadas, María del Mar García Lorca y Margarita Cobos, respectivamente.

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CARTELERÍA

El Área de Promoción de la Ciudad, encargada de la gestión de las playas, va a proceder, por su parte, a la instalación de cartelería específica (más de una treintena de carteles) en los accesos a las playas urbanas con información sobre la obligatoriedad de respetar las normas relativas al tránsito, la permanencia y el baño en las mismas, tal y como queda registrado en el Boletín Oficial del Estado publicado por el Gobierno de España el 16 de mayo, explica el concejal delegado, Carlos Sánchez.

Por lo pronto y, atendiendo siempre, a la normativa y las recomendaciones del Gobierno de España en esta materia sanitaria, las duchas permanecerán cerradas igual que los aseos, y los bebederos no tendrán agua. Unos servicios que, en su mayoría, no se ponen en marcha hasta que se activa el Plan Municipal de Playas y que este año, con motivo de la crisis sanitaria por el COVID-19, tendrán un tratamiento específico dirigido a preservar la seguridad frente al coronavirus

El resto de servicios de temporada se irán incorporando progresivamente, adaptándolos a las distintas fases de la desescalada y hasta la activación del Plan Municipal de Playas.

MEGAFONÍA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA

Disfrutar de las playas y hacerlo con seguridad va a depender en buena parte de la actitud de cada uno por lo que desde el Ayuntamiento de Almería se apela a la responsabilidad de los almerienses para que el contagio del COVID-19 en la capital se mantenga en niveles bajos tal y como ha ocurrido hasta el momento gracias al buen comportamiento generalizado de los ciudadanos. En este marco, está prevista la incorporación de megafonía en las playas de modo que los usuarios tengan información sobre las medidas de higiene y seguridad.

Por lo pronto, la cartelería que se va a poder ver a partir del lunes 25 de mayo en los diferentes accesos a las playas incluirá algunas recomendaciones como el respeto a las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, la necesidad de mantener una distancia mínima de seguridad de, al menos dos metros o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. Además, los grupos deberán de ser de un máximo de 15 personas, excepto en el caso de personas convivientes. Se recordará también que no se puede hacer uso de las duchas ni de las fuentes de agua y que sí se permite la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, permitiendo mantener una distancia mínima de dos metros entre los participantes.

OTRAS MEDIDAS DE LA FASE 2

El Ayuntamiento de Almería, por otra parte, irá adaptando los servicios municipales a la nueva fase 2 de desescalada a lo largo de los próximos días y semanas. Por lo pronto, el Área de Cultura y Educación, podrá iniciar el ciclo de conciertos 'on line' anunciados en el 'Plan re-activa Cultura 20' y del que pronto de ofrecerán las primeras fechas de los eventos. Se trata del segundo bloque de las ayudas directas. 'Conciertos a puerta cerrada y con público 'on line' con formaciones locales y entidades como Clasijazz, La Guajira, La Oficina, OCAL y otras propias, como la Banda Municipal de Música, que serán grabados en los espacios escénicos municipales, Apolo o Auditorio, en colaboración con Interalmeria TV. Se retransmitirán en directo y se grabarán para que ese material pueda ser usado también como recursos promocionales de los propios artistas.

En cuanto a los espacios museísticos, que coordina el Área de Promoción de la Ciudad, no está previsto, de momento, aumentar el aforo de un tercio que se viene aplicando desde su reapertura, en aras de seguir reforzando la seguridad de los visitantes. En cuanto a la apertura de los espacios considerados monumentos, como son los Refugios de la Guerra Civil y los Aljibes Árabes, se va a proceder a su completa desinfección y adecuación para que la reapertura pueda realizarse a comienzos del mes de junio.

El Patronato Municipal de Deportes, por su parte, ya se prepara para activar las modalidades de deporte enfocadas en el turismo activo como son las rutas de senderismo adulto, senderismo de mayores (hasta los 70 años), los cursos de buceo y las salidas en barco para buceo. Además, se prevé que haya apertura limitada y con altas restricciones de alguna instalación cubierta para entrenamientos individuales para los equipos no profesionales o las especialidades deportivas que se puedan jugar uno contra uno en la que se requerirá cita previa para acceder a las instalaciones y tendrán horarios establecidos. Sobre las instalaciones que se puedan abrir se informará más adelante, dado que la intención del Patronato Municipal de Deportes es recuperar la actividad deportiva progresivamente.

VELATORIOS-CEMENTERIOS Y ZONA AZUL

Respecto a las medidas excepcionales en velatorios, cementerios y lugares de culto, la fase 2 permitirá un máximo de 25 personas en velatorios al aire libre, que serán de 15 como máximo en velatorios cerrados. La comitiva de despedida de los difuntos no podrá contar con más de 25 personas y los lugares de culto (capilla del cementerio) no podrán reunir a más del 50% del aforo.

El Área de Movilidad, por otro lado, tiene previsto reiniciar el aparcamiento regulado en la zona azul a finales de la semana que viene, de lo que se informará con mayor concreción en los próximos días. El resto de áreas irá adaptándose a la fase 2 siempre con la máxima de preservar la seguridad de los ciudadanos.