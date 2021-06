Autónomos y pymes andaluzas con deudas pueden solicitar ayudas de 3.000 a 200.000 euros hasta el 15 de julio

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha abierto el plazo, hasta el próximo 15 de julio, para que empresas y autónomos que hayan contraído deudas a causa de la pandemia puedan solicitar subvenciones de entre 3.000 y 200.000 euros para apoyar su solvencia económica. La delegada de Gobierno, Maribel Sánchez, ha presentado esta convocatoria junto al delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz, y el coordinador de Vicepresidencia y delegado territorial de Turismo, Vicente García.

Maribel Sánchez Torregrosa ha destacado “el trabajo que desde el Gobierno andaluz se está desarrollando por ayudar a la recuperación de las empresas que más han sufrido la crisis derivada del Covid-19”. Así ha asegurado que “en esta ocasión es la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la encargada de tramitar las solicitudes, aplicando las medidas aprobadas por el Gobierno de España el pasado 12 de marzo dotadas 1.109 millones de euros para Andalucía”. Torregrosa ha explicado que el plazo está abierto desde el pasado miércoles 16 de junio, que se pueden solicitar en dos fases y que el importe subvencionado se calculará en función de la caída de su facturación y número de trabajadores de la empresa.

Estas ayudas están reguladas por el RDL 5/2021 de 12 de marzo del Gobierno de España y el DL 10/2021 de 1 de junio de la Junta de Andalucía. El responsable provincial de Empleo ha señalado que “la normativa y diseño de los requisitos de estas subvenciones es estatal, aunque será la Consejería de Empleo la encargada de tramitar las solicitudes en Andalucía”. En este sentido, ha matizado que “al contrario de las medidas que ha diseñado y puesto en marcha en el Ejecutivo andaluz, que son directas y de tramitación sencilla y ágil para los beneficiarios, hablamos en este caso de subvenciones con numerosas obligaciones que tendrán que cumplir las empresas y autónomos para poder recibirlas y que van a suponer un mayor tiempo de tramitación”.

“No obstante, conscientes como somos de la necesidad de liquidez que tiene nuestro tejido productivo y comprometidos como estamos con las empresas, hemos hecho un esfuerzo, dentro de nuestras competencias, por automatizar los procesos de solicitud y tramitación de estas subvenciones para llegar al máximo de beneficiarios generándoles las menores molestias posibles”, ha añadido Ortiz López, quien ha recordado el compromiso de resolver las ayudas antes del 31 de diciembre de 2021. Para ello, se contará con un equipo de trabajo compuesto por más de 100 funcionarios interinos.

Asimismo, Ortiz López ha anunciado que en los próximos días se realizarán jornadas informativas para dar la mayor difusión a esta convocatoria , como los webinares del 23 de junio con CEA (https://masempresas.cea.es/webinar-presentacion-programa-ayudas-a-la-solvencia-empresarial-de-autonomos-y-pymes/) y el del 25 de junio con Andalucía Emprende (https://zoom.us/webinar/register/WN_9M12lK_TQ3yr7HxFJ2Pw2g).

Por su parte, el coordinador de Vicepresidencia y delegado territorial de Turismo ha señalado “el compromiso de la Junta de Andalucía con los empresarios y autónomos de la comunidad, que son el músculo de nuestra economía y quienes generan riqueza y empleo. Por ello, desde el inicio de esta crisis hemos querido estar a su lado no solo poniendo en marcha distintas líneas de ayudas, sino intentando agilizar -como haremos con estas nuevas partidas del Estado- cualquier trámite que tengan que realizar para que las cuantías se hagan efectivas a la mayor brevedad”. Asimismo, ha recordado que el Gobierno andaluz ha trabajado para evitar que las subvenciones estatales entrasen en conflicto con las que ya ha puesto en marcha la Junta para que los profesionales puedan optar al máximo de ayudas posible.

DOS FASES PARA LA SOLICITUD

El delegado de Empleo ha detallado que el procedimiento de solicitud consta de dos fases: en la primera, se tendrá que rellenar un sencillo formulario disponible en la web de la consejería, que autoriza a la persona o entidad solicitante a consultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AETA) sus datos fiscales, para poder comprobar que cumple ciertos requisitos básicos (como no tener deudas con la Seguridad Social ni Hacienda) y para poder calcular la subvención aplicable en el caso de cumplir con estas obligaciones. El resultado de esta consulta se pondrá a disposición del solicitante, que podrá acceder a la siguiente fase.

Entre los requisitos exigidos están dedicarse a una de las más de 250 actividades económicas que recoge el anexo del DL 10/2021; no haber declarado pérdidas en 2019; que las operaciones interiores con IVA hayan caído más de un 30% en 2020 respecto a 2019; tener sede en Andalucía; no estar en concurso de acreedores; comprometerse a mantener la actividad (no el empleo) hasta el 30 de junio de 2022; y las ya mencionadas de estar al día con la Seguridad Social y Hacienda.

El importe de la subvención se calculará según lo que haya bajado la facturación y el número de trabajadores de la empresa (si supera o no los 10) y puede ir de 3.000 a 200.000 euros.

El segundo paso será cumplimentar la "Solicitud de subvención a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado”, mediante un formulario online y una declaración responsable, un trámite que se recomienda que se realice dentro de los 10 días siguientes a la notificación de datos de la AEAT, ya que la convocatoria es de concurrencia no competitiva y por tanto se irán tramitando y resolviendo las solicitudes por orden de entrada hasta alcanzar los 1.109 millones de presupuesto.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

La solicitud de la subvención es telemática y se basa principalmente en declaraciones responsables, y el solicitante deberá aportar copias digitalizadas de las facturas o documentos de valor probatorio de las deudas, pagos pendientes y costes fijos incurridos pendientes de pago, y para cada uno de ellos (artículo 11.3 DL 10/2021).

En algunos casos, la empresa solicitante también deberá incluir documentación específica relativa a las declaraciones de la Renta, que prueben determinadas circunstancias recogidas en el DL 10/2021, como son los resultados negativos como consecuencia de los deterioros de valor de activos financieros por operaciones comerciales que tengan la consideración de créditos concursales, con las demás circunstancias previstas.

Asimismo, si el beneficiario es partícipe en una modificación estructural también deberá incluir en la solicitud copia autorizada de la escritura pública e inscripción en el Registro Público correspondiente o documentación acreditativa de la operación, en caso de que no fuera exigible escritura pública para la inscripción de la operación correspondiente según la normativa de aplicación.

Por último, en caso de que la persona o entidad interesada presente la solicitud a través de persona representante apoderada que no sea representante legal deberá presentarse, si el apoderamiento es electrónico, el documento que lo acredite, cumplimentando en caso contrario el certificado de apoderamiento que se publica en el extracto de la convocatoria que deberá acompañarse junto con la solicitud.

AYUDAS PARA CONCILIACIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD

Emilio Ortiz también ha informado sobre otras convocatorias de ayudas de la Consejería de Empleo. La más reciente es la de incentivos que facilitarán a los autónomos y autónomas puedan conciliar su vida profesional y familiar mediante la contratación de personas desempleadas que les sustituyan para poder atender a sus hijos menores de 3 años o por embarazo, nacimiento, adopción y acogimiento. “Se trata de 2 de las 9 líneas que forman parte de este programa de incentivos que se pone por primera vez en marcha en Andalucía, y que además de dar respuesta a la importante necesidad de conciliar que tienen los autónomos, fomenta la creación de empleo mediante estas contrataciones de sustitución”, ha señalado Ortiz López.

En Almería se han destinado 198.400 euros a estas dos líneas, con ayudas de 6.000 euros por cada contrato de un año de sustitución de la persona autónoma con hijos menores de 3 años; y de entre 1.700 euros por contrato de 16 semanas (para nacimiento, adopción, etc.) y 3.200 euros por contratos de 8 meses como máximo para sustituir a una autónoma embarazada. En ambos casos, las cuantías se incrementan si la persona contratada pertenece a colectivos preferentes, como mujeres, jóvenes o personas con discapacidad, entre otras.

El delegado territorial también ha recordado que continúa abierta hasta el 1 de octubre la convocatoria de ayudas al inicio de actividad de autónomos y autónomas, que incluye mejoras como el aumento de las cuantías en hasta un 30% para dar una respuesta efectiva a la necesidad de recursos económicos que tienen los autónomos en estos momentos. De esta forma, podrán recibir 5.000 euros las mujeres autónomas menores de 35 años,los hombres menores de 30 años y los autónomos que vivan en municipios de menos de 10.000 habitantes, una medida que contribuirá a frenar la despoblación del interior del territorio.

Estas ayudas son además compatibles con las de ampliación de la tarifa plana de autónomos, “que hemos decidido prolongar durante tres años más porque están siendo útiles para facilitar la consolidación de los negocios. Recuerdo que ésta fue la primera medida en apoyo de los autónomos puesta en marcha por el equipo que lidera la Consejería de Empleo y consiste en una ayuda que permite ampliar hasta 2 años la cuota reducida que la persona autónoma beneficiara de la tarifa plana estatal paga a la Seguridad Social, en lugar de un año; y para determinados colectivos (mujeres rurales y jóvenes) esa cuota se ve reducida a 30 euros al mes, 60 euros en el caso de autónomos en general y 50 en los autónomos agrarios”, ha detallado Emilio Ortiz.

“Estas ayudas vienen a sumarse a la amplia batería de medidas de apoyo a los autónomos que hemos puesto en marcha en la Junta para respaldar a este importante colectivo, que no ha parado de crecer en Andalucía y en Almería a pesar de la crisis sanitaria, superando ya los 61.200 autónomos en nuestra provincia, concretamente un 3,1% más que hace un año”, ha explicado el responsable de Empleo, quien además ha recordado que “esas medidas han supuesto una inyección de liquidez de 9,7 millones de euros a más de 14.600 autónomos de nuestra provincia en 2020”.

Finalmente, Emilio Ortiz ha indicado que la Consejería de Empleo ha comenzado la tramitación de las ayudas de 210 euros que beneficiarán a más de 357.000 trabajadores andaluces que han estado en ERTE, incluidos los fijos discontinuos o de temporada con caída de ingresos, que cuentan con 75 millones de presupuesto, y ha informado de que “continúa a buen ritmo la tramitación y pago de ayudas a empresas en ERTE para el mantenimiento de su actividad, que en Almería solicitaron casi 2.900 entidades, con el 60,5% de las solicitudes ya resueltas”.