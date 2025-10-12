Así vivimos en Tiempo de Juego la victoria de la UD Almería ante el Real Zaragoza (4-2)
Los de Rubi se impusieron a los maños con una exhibición sin premio en la primera parte y una locura goleadora en el segundo periodo. Chirino, Embarba, Arnau y Lopy, goleadores en los almerienses. Los de Gabi se quedan muy tocados en la última posición.
Almería
Decía Rubi que la UD Almería tomaría "velocidad de crucero" en el mes de octubre. Con partidos como el de este sábado frente al Real Zaragoza, la razón no le falta. Exhibición, sin premio de goles, en el primer periodo y, en el segundo, locura de goles en el UD Almería Stadium. Para un resultado que se pudo quedar corto, aunque el cuadro maño se puso a un gol en dos ocasiones en tramo final del choque. Un periodo en el que, lejos de que entraran los nervios en el conjunto almeriense, los de Rubi fueron a por devolver la ventaja de dos tantos a su favor. El 4-2 definitivo permite sumar la cuarta jornada sin perder, sumando 10 de 12 puntos seguidos, meterse en la zona de playoff de ascenso. Por su parte, el Real Zaragoza se queda como colista en solitario.