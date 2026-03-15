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Archivan la causa por el homicidio de una mujer en Almería al huir el principal sospechoso

El crimen tuvo lugar el pasado 2 de octubre en el municipio de La Mojonera, donde la víctima de 35 años fue hallada con heridas de arma blanca. El investigado mantenía una relación sentimental con el ella

La víctima del presunto crimen machista de La Mojonera, con cuatro hijos, no había recurrido al IAM. Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que la mujer no se había servido de ningún tipo de recurso articulado a través de este órgano adscrito a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad al no constar peticiones. Las mismas fuentes han precisado que un equipo binomio va a atender en la tarde de este martes al entorno familiar. La pareja contaba con cuatro hijos, tres de ellos menores de 3, 6 y 14 años, y otro mayor, de 19 años, quienes han quedado a cargo de un familiar. Desde la Junta se ha activado un protocolo de atención psicológica en crisis de manera "inmediata" tras el crimen por el que el presunto autor de los hechos, un hombre de 50 años, se ha entregado en dependencias de la Policía Local de La Mojonera. "Desde el IAM se está en contacto con todas las áreas implicadas en la investigación y afectadas", han subrayado en tanto se esclarece el caso, del que se tuvo conocimiento poco después de las 12,30 horas, cuando una llamada alertó de la agresión mortal en una vivienda de la calle Cuarta a través de un aviso a los servicios de emergencias. Fuentes de la investigación confirmaron la detención del varón después de que se entregara a las autoridades una vez abandonada la vivienda, en la que la pareja residía desde hacía años y en la que se encontraba la más pequeña de sus hijos en el momento de los hechos. La mujer fue hallada ya sin vida en el domicilio, según certificaron los sanitarios. MINUTO DE SILENCIO Por su parte, el Ayuntam

Europa Press

Archivan la causa por el crimen de La Mojonera (Almería) al huir el principal sospechoso

Redacción COPE Andalucía

Andalucía - Publicado el

2 min lectura

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por el homicidio de una mujer de 35 años apuñalada el pasado 2 de octubre en La Mojonera (Almería), debido a que el único investigado se encuentra fugado.

Según consta en el auto judicial, fechado el 10 de marzo, la jueza Marina Jiménez Mallol ha acordado el archivo de las actuaciones en virtud del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La resolución constata que el investigado se halla en "paradero desconocido", lo que ha obligado a paralizar el proceso legal al no poder tomársele declaración ni avanzar en las diligencias, a pesar de existir una orden de detención internacional en vigor.

El crimen tuvo lugar a las 20:30 horas del pasado 2 de octubre en la calle Lavadero del municipio almeriense, donde la víctima fue hallada con heridas mortales de arma blanca.

Las investigaciones de la Guardia Civil apuntaron rápidamente hacia el investigado, quien residía en el mismo domicilio que la fallecida y con la que mantenía una relación que, presuntamente, se habría roto días antes de los hechos.

Pese a los indicios hallados en la investigación, entre ellos restos biológicos y grabaciones de cámaras de seguridad que situaban el vehículo del sospechoso embarcando en un ferry desde el puerto de Algeciras (Cádiz) hacia Marruecos al día siguiente del crimen, la justicia no puede avanzar sin la presencia del presunto autor.

Por su parte, el abogado de la acusación particular, Óscar Tripiana Meca, ha señalado que valoran presentar los recursos pertinentes, de reforma o apelación, tal y como recoge el auto, y ha lamentado la situación judicial que actualmente presenta la causa.

"Recibimos este archivo provisional con la lógica frustración que supone que el proceso se detenga, pero con la firme determinación de seguir trabajando para que el presunto autor sea localizado", ha manifestado Tripiana.

El abogado ha subrayado que "la justicia está en pausa únicamente porque (el investigado) permanece huido". Asimismo, ha exigido a las autoridades que "no se rebaje la intensidad en su búsqueda, ya que es el paso imprescindible para que la familia pueda obtener justicia por fin".

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