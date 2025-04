Aplazado el UD Almería-Racing de Ferrol por el 'apagón'

A falta de menos de una hora para que se tuviera que iniciar, oficialmente, el partido entre la UD Almería y el Racing de Ferrol, el encuentro ha quedado aplazado. El apagón que ha sufrido España durante toda la jornada de este lunes ha imposibilitado la disputa del choque entre los dos equipos. Ambos conjuntos estaban preparados para jugarlo, pero las condiciones 'externas' han obligado a que las dos entidades, tras estar reunidos con el equipo arbitral, director de partido y subdelegación del Gobierno en Almería, tomaran una determinación que no les correspondía, aunque han tenido que decidirlo así. El motivo no ha sido otro que la nula comunicación con el Juez de Competición, RFEF y LaLiga, que eran los que debían decidir si se disputaba o no el encuentro entre almerienses y ferrolanos.

En el recinto rojiblanco todo estaba preparado, pero no se podía asegurar que hubiera luz, que los generadores pudieran aguantar todo el choque, además de que la comunicación con la sala VOR no estaba asegurada. Muchos condicionantes para que se disputara el encuentro entre ambos conjuntos.

NUEVA FECHA: ¿ESTE MARTES?

Ahora se está a la espera de que se decida una nueva fecha, que debe saberse en las próximas horas. Tanto Almería como Racing de Ferrol esperan que se dispute el encuentro este mismo martes. Los gallegos no quieren regresar a su ciudad y tener, en próximos días, que regresar hasta Almería. La UDA, por su parte, tampoco quiere alargar mucho la disputa del partido, dado que la siguiente semana su choque en Cádiz será el viernes (9 de mayo), después de jugar este domingo (4 de mayo) ante el Eldense en el UD Almería Stadium. Este hecho imposibilita que sea la cita contra el Ferrol entre ambos encuentros.