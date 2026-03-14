La lluvia no frena la fe de los jóvenes peregrinos en la Javierada, que también llegarán de Madrid buscando "su sentido cristiano"

Este fin de semana, cientos de jóvenes de distintos puntos de España se dan cita en Navarra para participar en la tradicional Javierada, una de las peregrinaciones más importantes del país. Entre ellos se encuentran 51 alumnos de un colegio de Majadahonda (Madrid) y más de 150 scouts de Mutilva, que caminarán hasta el Castillo de Javier para honrar a su patrón, San Francisco de Javier.

El grupo del colegio San Jaime de Majadahonda, coordinado desde pastoral por Diego Gómez, ha organizado un viaje que va más allá de la peregrinación. Su itinerario incluye paradas en enclaves culturales y espirituales de Navarra como el monasterio de Leire, así como Sos del Rey Católico y el monasterio de Valentuniana. Diego Gómez explica que el objetivo es que los alumnos "busquen ese sentido cristiano a la Javierada", combinando la experiencia con un profundo conocimiento de la historia y cultura navarra.

Alumnos del Colegio San Jaime durante una Javierada

Una cita ineludible desde 2018: viaje estrella del colegio

La devoción del colegio por este evento es tal que la organizan desde el año 2018. "Hemos sido unos entusiastas y unos forofos en el cole de las Javieradas", afirma Gómez. De hecho, destaca que mantuvieron la tradición incluso durante la pandemia: "hasta en los períodos más complicados del COVID, nosotros fuimos fuera de fecha, cuando ya evidentemente nos dejaron salir". Para el grupo, es "el viaje estrella del colegio", recordado con cariño por todos los antiguos alumnos.

Alumnos del Colegio San Jaime durante una Javierada

La perspectiva navarra

Por su parte, los scouts de la parroquia de San Pedro de Mutilva, un grupo con más de 200 miembros, también participan activamente. Martín Garitano, su coordinador, explica que este año asistirán unas 150 personas. Como distintivo, "llevamos un pañuelo al cuello bordado con tres colores". Para ellos, la Javierada es "la peregrinación de referencia" y una de las actividades más importantes que realizan desde su fundación hace 15 años.

Alumnos del Colegio San Jaime durante una Javierada

A diferencia del grupo de Madrid, los scouts organizan tres recorridos distintos según la edad de los participantes. Los más pequeños, de 6 a 10 años, parten desde la Foz de Lumbier; los de 10 a 12 años lo hacen desde Idocin; y los mayores de 12 años inician su camino en Noáin. Garitano señala que, aunque el esfuerzo físico es considerable, se trabaja para que la experiencia "sea lo más sencillo posible, sobre todo para los más pequeños".

Una experiencia que transforma

Ambos coordinadores coinciden en el profundo impacto que la Javierada tiene en los jóvenes. Para Martín Garitano, es una oportunidad para que los chavales vean que la fe no se vive solo "en las iglesias". Según él, "les marca mucho el ver tantísima gente realizando un acto relacionado con la fe". Diego Gómez comparte esta visión y añade que los alumnos vuelven "tocados con el corazón" al presenciar el ambiente y la multitud, lo que "reaviva" los valores que se promueven en el colegio.

Scouts de la Parroquia San Pedro Mutilva

Les marca mucho el ver tantísima gente realizando un acto relacionado con la fe" Martín Garitano Coordinador de San Pedro de Mutilva

Ante la previsión de mal tiempo, la actitud es de resiliencia. "No será el primer año que nos llueve", comenta Garitano. Diego Gómez es aún más contundente al respecto, asegurando que el tiempo no es un impedimento. "Aquí el tema no es que llueva, para nosotros el problema no es la lluvia, aquí lo importante es el espíritu", declara. Esta fortaleza es clave para que los jóvenes "disfruten del ambiente de la javierada, que es realmente extraordinario".

Scouts de la Parroquia San Pedro Mutilva

Aquí lo importante es el espíritu" Diego Gómez Pastoral Colegio San Jaime



La llegada al Castillo de Javier es el momento culminante. Gómez describe la cara de "satisfacción y, sobre todo, de sorpresa" de sus alumnos al ver una construcción "única en su género". El viaje del grupo madrileño concluirá el domingo con una visita a Pamplona, donde recorrerán lugares emblemáticos como la Taconera y la Basílica de San Fermín, culminando así una experiencia que une fe, esfuerzo y cultura.