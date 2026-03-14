Siétamo viaja en el tiempo a la Guerra Civil para convertirse en el 'Belchite oscense'

La localidad oscense de Siétamo viaja este sábado al pasado para revivir uno de los episodios más cruentos de la Guerra Civil. La sexta edición de las Jornadas Históricas de Siétamo pondrá en escena los sucesos de julio de 1936, un momento que marcó el destino del pueblo. La iniciativa, organizada por el grupo de recreación Primera Línea, busca ofrecer una inmersión completa en la vida y los combates de la época, como explica su responsable, Antonio Ramos.

El 'Belchite oscense'

Grupo recreación Primera Línea Siétamo recreación

La elección de Siétamo no es casual. "Siétamo fue uno de los pueblos donde mayor contienda hubo de todo el frente de Aragón", señala Ramos. La lucha se libró "casa por casa" y el municipio, conocido como el "Belchite oscense", quedó completamente "arrasado". Fue aquí donde se popularizó la "botella incendiaria", precursora del cóctel molotov, un símbolo de la crudeza de los enfrentamientos.

Todo el mundo quería Siétamo, pero sin que importara Siétamo" Antonio Ramos Director del grupo Primera Línea

El lema de las jornadas resume la tragedia del pueblo: "Todo el mundo quería Siétamo, pero sin que importara Siétamo". Este año, el foco está puesto en "las historias de pequeños hombres y mujeres que no llenan los libros", destaca Ramos. Se busca reivindicar la memoria de "los vecinos, sus casas y sus futuros", cuyas vidas fueron eclipsadas por la posición estratégica de la localidad.

Una recreación inmersiva

Grupo recreación Primera Línea Siétamo recreación

La jornada contará con 140 recreadores que darán vida a las teatralizaciones. Por la mañana, la plaza del pueblo se transformará en la de julio de 1936, con la celebración de una boda que simboliza la esperanza truncada, una taberna de la época y juegos tradicionales. Por la tarde, llegará la escenografía de los combates y una visita guiada por los escenarios reales, comparando el presente con vídeos grabados durante la propia guerra.

La experiencia se completa con un mercadillo de antigüedades y vehículos de época para lograr lo que Ramos define como "la experiencia completa, la inmersión". Los espacios estarán diferenciados para que el visitante pueda "cruzar el portal del ayuntamiento y encontrarse en el 2026" tras haber estado viviendo en los años 30.

Grupo Recreación Primera Línea Siétamo recreación

Una lección para el presente

que el visitante pueda cruzar el portal del ayuntamiento y encontrarse en el 2026 tras haber estado viviendo en los años 30" Antonio Ramos Director de Primera Línea

Según Ramos, la recreación tiene un efecto profundo en los más mayores, quienes "al principio les cuesta hablar" de la guerra. Sin embargo, tras la visita, "se les suelta la lengua y consiguen hablar de lo que sentían". El evento se convierte en una herramienta de reflexión. "El ser humano aprende más de las cosas que van mal que de las cosas que van bien", reflexiona Ramos, quien espera que la jornada sirva de "autocrítica". La esperanza es que recordar el pasado ayude a tomar conciencia: "A ver si así conseguimos centrarnos, que mira cómo está el mundo de revuelto".