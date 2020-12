UD Almería-Real Zaragoza (1-0): Tócala otra vez

Cierto es que no es el título original de la canción. Pero el 'tócala otra vez, Sam' es lo que se le viene a la cabeza a todo el mundo cuando suenan los acordes de 'As time goes by' (A medida que pasa el tiempo). Una de las melodías más conocidas en el mundo del cine. La banda sonora de la película 'Casablanca'. Justo lo que debieron pensar este miércoles muchos cuando vieron que, por segunda jornada consecutiva, Umar Sadiq tocaba la melodía perfecta para anotar el gol de la victoria de la UDA. La que le daba tres nuevos puntos y dejaba a los rojiblancos muy cerca de la zona de privilegio. Porque, aunque se pueda estar bien en 'Casablanca', el que más y el que menos quiere ir a París. Cuando las fronteras se puedan abrir y se respire libertad. Lo que querían Humphrey Bogart (Rick) e Ingrid Bergman (Ilsa). 'Siempre nos quedará París', que no es poco cuando se ha saboreado y hace tiempo que no se logra. Sin olvidar que siempre es buen momento para 'que sea el inicio de una bonita amistad'.

La que parece, más idilio que amistad, que está emergiendo entre Umar Sadiq y la UDA... o su entorno. Porque el delantero nigeriano sigue sumando los puntos que da al equipo almeriense. Puerta a cero y un gol suyo sirvió para darle la victoria, el pasado domingo, en Alcorcón. De nuevo, tocándola otra vez, ha sucedido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos contra el Real Zaragoza. En esta ocasión, con una melodía propia de gran película. Con un robo, como los que había en 'Casablanca', necesitando cómplices para seguir con la acción (Corpas y Carvalho) y ser el ejecutor de una bellísima factura. Toque sutil. El pianista y cantante. Todo en uno. Como era Sam.

CONFIANZA PLENA

Con su jefe (José Gomes) confiando tanto en sus posibilidades que lo quería junto a él. Sabiendo de su potencial. Sabiendo que, lo normal, es que no le dure mucho junto a sus 'colores'. Teniendo 'novias' cada vez más cerca de su puerta. Cada una luchando por su causa para poder convencerlo. Mientras, sigue sus funciones (las que está comenzando) a esta orilla del Mediterráneo. Como Casablanca.

En el futuro, como cantaba Sam, alguien le recordará esto. Sus primeros goles en España. Provocando, con lienzos como el de este miércoles de una ejecución perfecta, lo que es un 'suspiro'. Permitiendo que 'las cosas fundamentales sucedan a medida que pasa el tiempo'. El que está logrando, a base de goles, robos, asistencias y todo lo que un delantero pueda hacer en un campo, que a nadie 'le importe lo que depare el futuro'. Porque la confianza es tan plena que esta 'historia de amor' va encaminada para tener un final feliz. En París, en Casablanca o con un recorrido por Europa. Tanto a nivel colectivo como individual. Quizás no sea juntos, pero eso es lo de menos. Porque Rick e Ilsa seguirán recordando a Sam cuando tocaba. Porque los rojiblancos seguirán recordando a Sadiq cuando marque. Como están haciendo ahora con Darwin Núñez y sus goles en el Benfica. Porque este tipo de relaciones 'nunca pasarán de moda'. Provocando 'celos' en los demás. Que nunca podrán tener ni al pianista ni a la protagonista.

Con el nigeriano, al menos, se espera que se marche estando el club en la Liga Santander. Pero eso será en mayo... o junio. 'A medida que pase el tiempo' (As time goes by). Tócala ota vez... Sadiq.