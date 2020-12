UD Almería-Mallorca (0-1): Nada fue un error

Se midieron en el Estadio de los Juegos Mediterráneos las dos mejores rachas (hasta este jueves) de la Liga SmartBank. Dos conjuntos que buscan el ascenso a la Liga Santander. Junto a otros como Espanyol y Leganés, los que están entre ambos en la tabla clasificatoria tras esta jornada. Que llegaban tras recibir los elogios argumentados de los entrenadores rivales. Y no fue simplemente por quedar bien. Porque lo decían con conocimiento de causa y porque así lo sentían. Y no porque fueran amigos y se conocieran de antes. Porque se saludaron por primera vez antes del partido que midió a sus equipos. En un encuentro en el que 'nada fue un error'. Ni tan siquiera el gol encajado por los locales. Porque cuando te marcan de chilena, en el último minuto, tan solo te queda quitarte el sombrero y aplaudir.

Como hubo que aplaudir a los dos durante los 97 minutos que duró el choque. Quizás, por vistosidad, no fue todo lo que alguien pudo pensar. Pero sí se desarolló siguiendo los parámetros que han llevado a que UDA y Mallorca comenzaran el choque con 10 y 14 jornadas sin perder, respectivamente. Números que han provocado el pánico en el resto de la competición. Viendo a ambos, según los comentarios de los especialistas, como los más fuertes a estas alturas de temporada, pese a que haya otros por la misma zona de la tabla.

Y el encuentro, tomando como titular el mismo de la canción de Coti, fue un espectáculo desde el primer al último segundo sin fallos. Todos, más en el lado rojiblanco, aprendieron la 'diferencia entre el juego y el azar'. Porque colocar a nueve distintos de los que jugaron de inicio en Oviedo, el pasado lunes, se mostró como un acierto. Pese a la derrota, por seguir su filosofía y de cara al futuro. Hacerlo con conocimiento de causa se convierte en un juego. Hacerlo porque sí, en azar. Y de eso no hay ni en Almería ni Mallorca. Como lo pudo ser la ejecución. El golazo de Abdón Prats, juego. El remate al palo de Samú Costa, juego. La parada, posterior, de Manolo Reina al rechace de Sadiq, una mezcla, Definitivo para dar el botín.

TENGO UNA MALA NOTICIA

Y todo tras una derrota. 'Tengo una mala noticia' tuvieron que decir a los que no habían visto el partido. Para, a continuación, tener que argumentar todo lo que pasó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Una derrota en el presente, una victoria para el futuro.

Gomes sabe que 'los errores no se eligen'. Así que intentó poner todo para que los suyos no los tuvieran ante un equipo que sabe sacar partido a cualquiera mínimo fallo del rival. Este jueves, si los de Luis García Plaza ganaron no fue, precisamente, porque los rojiblancos fallaron.

En el final del choque se saludaron de nuevo los dos técnicos. Con el resultado ya favorable para los insulares. Disculpándose el ganador por la celebración de su banquillo en el gol de Abdón Prats. "No quiero que me perdones ni que me pidas perdón", se debieron decir. Porque José Gomes le dijo que él (y los suyos) lo hubieran celebrado igual.

El actual Almería es como Coti con 'Nada fue un error'. El argentino la hizo para él. Después la interpretó con Andrés Calamaro. Y, cuando ya había 'pasado', se 'inventó' hacerlo con Julieta Venegas y Paulina Rubio. Para el éxito que perdura después de 15 años. Como está haciendo José Gomes con sus jugadores. Cada vez teniendo más para hacer grande su proyecto. 'Quien se entrega' a diario se gana "jugar en los partidos. Porque se han ganado mi confianza", decía el luso al final del choque. Para poner en valor todo lo que este equipo en construcción está haciendo. Derrota. Sí, ¿y qué?