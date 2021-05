UD Almería-Albacete (1-1): Hoy es el principio del final

Debía ser el partido para cambiar la dinámica. Después de estar cinco encuentros seguidos en casa sin ganar, tiempo en el que las opciones de ascenso directo se han quedado en una mínima expresión, la UDA recibía al colista en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Lo hacía tras haber logrado vencer en su último encuentro (Tenerife), tras cinco choques sin hacerlo, y dando la sensación de que las lecciones de Rubi se estaban 'asimilando'. Aunque el entrenador ya decía en la previa que quería ver cómo desarrollaba su equipo la llamada 'ansiedad' y si serían capaces de meter presión a un Mallorca que juega este domingo.

Pues nada de nada. Con los males que lleva arrastrando el equipo almeriense desde que lograron auparse a una segunda posición a la que aspiraban acercarse de nuevo. Sin poder imponerse a un Albacete que se ha llevado un punto de Almería. Insuficiente para su objetivo de poder salvar la categoría, pero sacando más sabor que en el caso de una UDA que ha fallado en los momentos y en los lugares como lo viene haciendo en los dos últimos meses de la competición.

DISCUSIÓN BRIAN-SADIQ

Agravado por la imagen dada en la última jugada del encuentro. 'Que nada quedará como estaba'. En la que se ha demostrado la 'tensión' en una plantilla que está algo más que bloqueada a nivel mental. Lo que se traslada a la ejecución de las jugadas. Una acción, entre Sadiq y Brian, que puede resumir, en lo negativo, por lo que está viviendo el vestuario. Una acción que es, como decía Amaral, 'el principio del final'.

Tanto si es para revertir la situación y que regrese la buena dinámica en un equipo que aspira al ascenso. En la parte contraria de la frase/acción, la que puede dejar sin premio del ascenso y tener que plantearse, por tercer verano seguido, si la idea de hacer un diseño de plantilla es el adecuado o deben cambiar de manera radical su filosofía.

Comenzando por el final, el nigeriano y el uruguayo han tenido que ser separados por sus propios compañeros al terminar el encuentro. Camino de los vestuarios en los que, según el entrenador, se habló y quedó zanjado el asunto, aunque en la mañana de este domingo hablarán de nuevo. Y todo por el lanzamiento de una falta en el último segundo del partido. Cuando Brian Rodríguez buscaba el remate desde fuera del área y Dani Torres lo derribó. Libre directo con sensación de ser lo último en el partido. El uruguayo, como se ve en la fotografía, cogió el balón para ser el ejecutor. Sin estar en el campo Aketxe ni Lazo, no había un lanzador fijo, aunque sí estaba Fran Villalba que prefirió no entrar en debate.

En el que sí entró Sadiq. 'Y un infierno se desató'. El nigeriano le recordó los galones. Nadie decía nada. Ni los compañeros ni desde el banquillo. Así que la discusión siguió entre ambos. Hasta que Brian lanzó al suelo, con gran enfado, el balón y se retiró de la acción. Sadiq había 'ganado'. Su lanzamiento se estrelló en la barrera y acabó el choque. Con el charrúa quitándose la camiseta. Con miradas y palabras entre ambos desde la distancia, 'otra vez me hablas con esa ironía extraña', que cada vez era más corta. Con los jugadores del Albacete sin entender nada. Con los jugadores del Almería intentando poner paz y que dejaran de 'buscarse'. 'La luz de dos estrellas extinguidas'.

Fue el final de un choque en el que la desesperación almeriense fue el resultado de unos 99 minutos de un quiero, puedo, pero no lo logro. El Albacete marcó en su única ocasión del primer tiempo. En el que la UDA dominó y, por momentos, sometió a su oponente en una exhibición de lo que puede aportar en ataque. Con un golazo de Lazo para nivelar el marcador y dar la sensación de que, en esta ocasión, le darían la vuelta completa al marcador y todo era cuestión de tiempo,

Pues no. En el segundo tiempo fue un 'ya lo he vivido'. Como ha ocurrido, con el de la noche de este sábado, en los seis últimos encuentros en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Con cinco empates y una derrota. Volviendo todos los males del equipo. Una 'intención' de hacer del portero rival el mejor jugador de la jornada. Bernabé paró una y otra. Y cuando no era el '1' manchego, era la falta de puntería de los atacantes almerienses.

Para acabar 'otra vez igual'. 'Voy sintiendo que volvemos al comienzo'...