Alejandro Blanco: "La calidad de Almería 2005 fue un modelo hasta para Juegos Olímpicos"

En el repaso semanal que Deportes COPE Almería realiza para conmemorar el XX aniversario de la celebración de los Juegos Mediterráneos en la provincia almeriense, este jueves el invitado ha sido Alejandro Blanco (presidente del Comité Olímpico Español). El máximo responsable del deporte español era ya vicepresidente del COE durante la celebración de la cita mediterránea y pudo vivirlo durante los 10 días que duró el evento. En los que se pudo vivir "un clima especial en Almería", tal y como ha recordado.

No solamente lo fue por las propias competiciones deportivas, también "por el ambiente en la calle con la gente, porque todos estaban volcados con los Juegos Mediterráneos". Como lo fue en los años anteriores con "el apoyo de todas las administraciones. El éxito solamente es posible cuando hay un objetivo claro y todos trabajan para ese camino. De no ser así, Almería no hubiera podido hacer esos Juegos. Trabajamos todos por y para Almería", ha manifestado.

ORGANIZACIÓN DE 10

El máximo responsable del deporte español ha querido incidir en que "Almería organizó los mejores Juegos Mediterráneos de la historia y todavía hoy se sigue diciendo". Apuntando que "la calidad de Almería 2005 fue un modelo hasta para Juegos Olímpicos", siendo un ejemplo de la "perfecta organización que hubo". De ahí que siga 'sacando pecho' por lo vivido hace 20 años en tierras almerienses. "Muchos de los que participaron en la organización han estado y siguen estando en otros eventos muy importantes", señalaba a COPE Almería.

También fue importante a nivel deportivo para la delegación española. "Nos quedamos a una medalla de Italia y Francia (153-152), siendo los mejores resultados para España", con pabellones y recintos deportivos completamente llenos durante todas las competiciones que se hicieron en la capital y en las seis subsedes por toda la provincia.