Manuel López (Filosem): "En semillas se busca la diversidad en el producto"

Tercera jornada de la semana que COPE Almería está dedicando su programación a 'Semillas, semilleros e injertos', tan importantes en el desarrollo de la agricultura almeriense. La primera entrevista de este miércoles, desde las instalaciones de Viagro, ha sido a Manuel López (gerente de Filosem). No son solamente una comercializadora de semillas, sino que participan en parte del proceso de investigación y desarrollo de las mismas e innovan continuamente con una amplia línea de variedades hortícolas diferentes. En Filosem tienen la solución para los profesionales de la agricultura. Les asesoran a la hora de decidir qué plantar en función de la zona y el mercado al que se dirigen, así como recomendaciones generales de cada variedad, para que el rendimiento sea el óptimo.

López ha destacado que la evolución del mundo de las semillas es "constante". Un mercado que no para de investigar e innovar, pero que tendrá, en el futuro, un aspecto que no cambiará: "seguirán siendo híbridos". Ahí está "el negocio", para que "no se pueda reproducir después la misma variedad". Con una marcada tendencia de cambio. "He visto productos, en estos años, que prácticamente han desaparecido y, en otros casos, han empezado nuevos".

DIVERSIFICAR PRODUCTO

En líneas generales, el camino lleva a la "diversificación de los propios productos. En el caso del tomate, lo conocimos como un producto monovarietal de rojo suelto. Hoy, si hablamos del tomate, hay un nicho de mercado tan amplio que nos perdemos porque no sabemos todas las variedades que se están produciendo", dando algunos ejemplos de todos los colores y, prácticamente, todos los sabores partiendo del propio tomate. "El productor, cada vez más, busca la propia diferenciación y que sea el más positivo en el mercado", ha dicho el gerente de Filosem.

La marca que intenta "diversificar, no solamente en tomate, para encontrar segmentos diferentes en sabor, color o tamaño. Desarrollar algo distinto a lo que todo el mundo tiene", que es lo que demandan los consumidores cada vez más.

Puedes escuchar la entrevista completa en el audio de esta información.