Tomás Guasch: "Seria interesante crear una mesa camilla de diálogo para el Barça, que es nuestro enfermo"

El comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, Tomás Guasch, habla en 'Tiempo de Análisis' de la delicada situación del FC Barcelona que engloba el mal inicio en la Champions League, con la derrota por 0-3 ante el Bayern de Munich, y la mala situación económica que atraviesa el conjunto azulgrana.

"Hola, Pero, los presos tienen tele? Viaje de un médico al centro de la cárcel, reflexiones del doctor Morales Esteban, que fue durante muchos años Jefe de los Servicios Médicos Penitenciarios en diferentes partes de España. Acabó en Mahón y recoge aquí una serie de impresiones muy interesantes para una tarde de este final de verano. Hombre, interesante creo que sería también, ya que de médicos hablamos, la creación de una mesa camilla para el Barça que es nuestro enfermo oficial. Se fue Messi, volvió el Bayern, el Madrid le ganó la Supercopa de baloncesto levantando 19 puntos... El señor Romeu, destacado directivo azulgrana se desmontera ante Florentino. Yo creo que eso ya es lo peor, son otras dos o tres copas de Europa más. Es un sin vivir, ¿qué será lo próximo? Pues mesa, mesa camilla, mesa de diálogo, buscar soluciones. Yo propongo algunas: que no compitan hasta que estén otra vez rearmados de verdad o que si compitan, pero que no se cuenten ni los goles, ni los puntos, fichar a Mbappé a Haaland, a los dos, cederles a Vinicius... hay que buscar alguna solución para acabar con este sufrimiento. Si hombre, me dirán ustedes que el que se equivoca lo paga, claro, en el fútbol y en todo, pero tanto, la verdad es que no me gusta este sufrimiento por eso planteo la mesa camilla urgente en la misma mesa, ¿esa que han montado verdad? para ver que se van unos y entran otros a este Barça que hace sufrir incluso a los no barcelonistas, piénsenlo, mientras tanto sigo con mi libro: Pero, ¿los presos tiene tele? Voy a enterarme".

El Barça revive su pesadilla

El FC Barcelona cayó este martes en su estreno en Liga de Campeones ante el Bayern Múnich en el Camp Nou (0-3), un encuentro en el que los de Ronald Koeman fueron incapaces de rematar a puerta ante un rival netamente superior y que confirmó su dominio con un doblete de Robert Lewandowski.

Superioridad absoluta y aplastante. El Barça volvió a ser un juguete en manos del conjunto alemán, que dominó todas y cada una de las facetas del juego, le fue arrinconando en su área y que le hizo revivir la mayor de sus pesadillas: el bochornoso 2-8 de los cuartos de final de la 'Champions' de 2020 en Lisboa.

Thomas Müller, en un remate con fortuna a la media hora, y Robert Lewandowski, al cazar uno par de rechaces en la segunda mitad, sellaron la victoria para el campeón continental de 2020 y corroboraron las urgencias que atraviesan los de Ronald Koeman, que además perdieron por lesión a Jordi Alba.

Lewandowski volvió a marcar en el Camp Nou (@FCBayernES)









Koeman continúa, de momento

El vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, pasaba este jueves por los micrófonos de El Partidazo de COPE tras la Junta celebrada por la directiva del club blaugrana en la que se informó sobre el estado de la situación económica de la entidad. Romeu ha hecho un repaso de la economía del Barça, de la plantilla y del futuro del técnico holandés, Ronald Koeman, como temas principales.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

???? En @partidazocope hablamos con Eduard Romeu, vicepresidente económico del @FCBarcelona_es



?? "La gestión del señor Florentino Pérez es de sacarse el sombrero"



?? "La continuidad de Koeman no es un problema de dinero"https://t.co/uttcC61aZJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 17, 2021





Uno de los temas de actualidad en el Barcelona es el futuro de Koeman. En las últimas horas se ha especulado sobre su salida, algo que Romeu ha desmentido rotúndamente: "No hemos hablado en absoluto de echarle. Estábamos en medio de la Junta y una compañera ha dicho que estaba saliendo en un periódico que estábamos solicitando su salida. Eso es rigurosamente falso, no tiene ningún sentido hacerlo y no estaba en el orden del día. Llevamos 7 puntos en tres partidos de LaLiga y hemos tenido el peor rival posible en Champions. Entraba dentro de una ecuación perder con el Bayern, aunque nos de rabia".

También fue cuestionado sobre si hay dinero para poder despedir al entrenador asegura que “la respuesta política es no hay caso y la respuesta real es que no es un problema de dinero”. "Hemos coincidido en desplazamientos. Es una persona muy correcta y muy afable. La relación que tiene con Laporta no es tensa. Cuando el presidente y la Junta Directiva anuncian que Koeman siga el compromiso con él es total y el apoyo a su labor es total. Le digo que no lo vamos a despedir", ha destacado.